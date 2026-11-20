وقال ترامب خلال الاتصال، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن أشخاص كانوا حاضرين في الاجتماع: "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد إنهاء الحرب، وإتمام اتفاق. لقد بدأ يشعر بالتعب من هذا الأمر".

ما أهمية تصريح ترامب؟

بدلا من تحويل قمته الثلاثية التاريخية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي بوتين إلى نسخة حديثة من "مؤتمر يالطا"، كما كان يخشى بعض المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين، حاول ترامب استغلال القمة لإعطاء دفعة جديدة لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام في أوروبا.

وكانت المخاوف الأوروبية والأوكرانية تتمحور حول احتمال توصل ترامب وبوتين وشي إلى تفاهمات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي والحرب في أوكرانيا، دون مشاركة مباشرة من الدول الأوروبية أو كييف.

ترامب يضغط على بوتين لإنهاء الحرب

التقى ترامب بوتين، الخميس، على هامش القمة التي عقدت في مدينة شنجن الصينية.

وبحسب مسؤول أميركي، لم يكن اللقاء مدرجا في جدول الأعمال الأصلي للقمة، لكن ترامب أراد مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا مباشرة مع الرئيس الروسي.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أبلغ ويتكوف وكوشنر القادة الأوروبيين المجتمعين في برلين بأن ترامب مارس ضغوطا على بوتين لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام.

وطبقا لمسؤول أوروبي، فقد أبلغ ترامب الرئيس الروسي بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وخلال اجتماعه الثنائي مع الرئيس الصيني شي بينغ، طلب ترامب أيضا مساعدة بكين في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وصرّح كوشنر خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس قائلا: "لقد وجه رسالة قوية للغاية إلى كليهما (بوتين وشي) بشأن الرغبة في تحقيق السلام، وهو يريد إشراكهما بقوة كبيرة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى هذه النتيجة".

كواليس اجتماع برلين.. تطمينات أميركية للأوروبيين

بينما كان ترامب ينهي اجتماعاته في الصين ويستعد للعودة إلى واشنطن، بدأ مبعوثاه ويتكوف وكوشنر محادثاتهما في برلين مع عدد من القادة الأوروبيين.

وشارك في الاجتماعات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين.

وسعى كوشنر وويتكوف خلال الاجتماع إلى طمأنة القادة الأوروبيين بأن ترامب لا يعتزم إبرام اتفاق منفرد مع بوتين من وراء ظهورهم، أو اتخاذ قرارات بشأن مستقبل أوكرانيا وأمن أوروبا دون إشراكهم.

وأوضح كوشنر أن "الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق تكون أوروبا إلى جانبه فيه. إنه لا يسعى إلى فرض أي شيء من جانب واحد".

وبعد وقت قصير، انضم ترامب إلى الاجتماع عبر اتصال هاتفي لإطلاع القادة الأوروبيين على نتائج محادثاته في الصين.

وأثناء الاتصال، حثّ ترامب القادة الأوروبيين على التواصل المباشر مع بوتين، بدلا من الاكتفاء بالمفاوضات التي تجري بوساطة أميركية.

ووجه حديثه إلى المستشار الألماني ميرتس، قائلا: "فريدريش، يمكنك إجراء اتصال هاتفي مع بوتين، وهذا سيساعد على التوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب: "شي يحترم زيلينسكي. بوتين مستعد لإبرام الاتفاق. وزيلينسكي يستطيع التوصل إلى اتفاق كبير".

مسؤول أوروبي: محادثات برلين كانت أكثر جدية من قمة الصين

وصف مسؤول أوروبي المحادثات التي عقدت في برلين بأنها كانت جوهرية وتناولت قضايا عملية ومهمة، على عكس قمة شنجن التي اعتبر أنها كانت "ذات طابع رمزي في معظمها".

وأكد المسؤول قائلا: "نعتقد أن هناك تنسيقا جيدا بين الولايات المتحدة وأوروبا".

واشنطن تسعى لإشراك أوروبا مباشرة في مفاوضات السلام

تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة في المرحلة الحالية في ضمان مشاركة الدول الأوروبية بصورة مباشرة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، يرغب المسؤولون الأميركيون في دفع الدول الأوروبية إلى إجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن اتفاق أمني جديد بين أوروبا وروسيا.

ويهدف هذا المسار إلى معالجة القضايا الأمنية الأوسع المرتبطة بالحرب، وليس فقط التوصل إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

بوتين يوافق مبدئيا على مشاركة الأوروبيين

في تطور لافت، أعلن بوتين، الخميس، وللمرة الأولى علنا، انفتاحه على السماح للدول الأوروبية بالمشاركة في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا.

وشدد بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع ترامب قائلا: "ندرك أنه لا جدوى من مناقشة القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوروبا، من دون مشاركة الأوروبيين".

وأشار إلى أن روسيا بحاجة إلى معرفة ما الذي تستعد الدول الأوروبية لتقديمه إلى طاولة المفاوضات.

كما أبدى بوتين استعدادا لطرح مقترح محدث بشأن اتفاق أمني بين روسيا وأوروبا.

اجتماعات إضافية للتحضير للجولة المقبلة مع روسيا

عقب انتهاء اجتماع القادة في برلين، واصل كوشنر وويتكوف محادثاتهما لعدة ساعات إضافية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ومستشاري الأمن القومي من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا.

وحضر هذه المحادثات أيضا مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتركزت المناقشات على تنسيق المواقف استعدادا للجولة المقبلة من المحادثات مع الجانب الروسي، التي قد تعقد الأسبوع المقبل.

ورغم التصريحات الإيجابية التي أدلى بها بوتين بشأن إشراك الأوروبيين، قال مسؤول أوروبي إن المشاركين في الاجتماع ما زالوا متشككين في أن روسيا ستسمح فعليا لأوروبا بالمشاركة في مفاوضات السلام.

الهدف الأميركي: دفع روسيا وأوروبا إلى الحوار المباشر

يتمثل الهدف الأساسي لواشنطن في المرحلة المقبلة بحسب مسؤولين أميركيين في دفع الروس والأوروبيين إلى بدء محادثات مباشرة فيما بينهم.

وحول ذلك قال كوشنر: "سنعود أيضا لننقل إلى الروس أننا نرى قوة ووحدة والتزاما (في أوروبا)، لكننا نرى كذلك رغبة حقيقية في تحقيق السلام"، مضيفا: "أعتقد أننا نبذل الكثير من الجهود لتنظيم الأمور وتحديد كيفية منح هذه العملية أفضل فرصة ممكنة للوصول إلى السلام".