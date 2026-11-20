وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين في الهجوم الروسي الذي استهدف العاصمة خلال الليل، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تلغرام"، إن القصف ألحق أضرارا بجسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة المرور من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى للعاصمة.

وأضاف أن جسر دارنيتسكي تعرض أيضا لأضرار، فيما استهدف القصف جسر فيفديني مجددا، دون أن يوضح ما إذا كان قد تعرض لأضرار جديدة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية والبنية التحتية للطاقة والنقل في مناطق أوكرانية عدة، بينها كييف.

وأضافت الوزارة أن الهجمات طالت أيضا مرافق البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، إلى جانب سفن قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية.

ولم تكشف موسكو عن حجم الأضرار الناجمة عن ضرباتها أو الخسائر المحتملة، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من نتائج الهجمات.

وتأتي الضربات الروسية الجديدة غداة تهديدات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، واستهداف منشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.