وقال ماركوف، في حديثه من موسكو إلى "سكاي نيوز عربية"، إن أهمية اللقاء تكمن في تأسيس آلية جديدة للتواصل بين القوى الثلاث، أكثر من ارتباطها باتفاقات تفصيلية.

ورأى أن استمرار هذه الاجتماعات قد يمنحها طابعا مؤسسيا، في وقت تواجه فيه المنظومة الدولية وأمن أوروبا أزمات تحد من قدرة المؤسسات القائمة على احتواء النزاعات.

الحوار بين القوى الكبرى وإدارة الأزمات

وتضمن البيان المشترك تعهدا بعقد حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. واعتبر ماركوف أن التواصل المباشر بين القادة الثلاثة استجابة للمخاوف من الفوضى وعدم الاستقرار، ومحاولة لمعالجة ملفات تعجز المؤسسات الدولية عن التعامل معها بصورة ملائمة.

وأشار إلى أن موضوعات مثل حرية الملاحة والنفط تبرز أهمية التنسيق بين واشنطن وموسكو وبكين. وفي قراءته، لا يعني ذلك انهيار المؤسسات الدولية، بل وجود خلل في أدائها يدفع القوى الكبرى إلى البحث عن قنوات أخرى لإدارة الأزمات. واعتبر أن انعقاد اللقاء واستمرار الاجتماعات يمثلان النتيجة الأبرز، حتى في غياب تسوية فورية للملفات المطروحة.

بوتين يطالب بتحويل التعهدات إلى خطوات

وفي تفسيره لتباين تقييم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لنتائج القمة، قال ماركوف إن بوتين ركز على صعوبة توقع المسار المقبل وضرورة التوصل إلى حلول وسط. وأضاف أن موسكو تنتظر الوفاء بالتعهدات، لا الاكتفاء بتبادل المواقف.

وقال إن روسيا ناقشت مع ترامب، وفق روايته، حلا وسطا للأزمة الأوكرانية، لكنه اعتبر أن كييف ترفضه. ودعا الرئيس الأميركي إلى عدم تبني الاعتراض الأوكراني، والالتزام بما قال إنه جرى التفاهم عليه في شينزين. ولم يقدم تفاصيل هذا الحل أو البنود التي نسبها إلى المحادثات المغلقة.

وتوقف ماركوف عند غياب أوكرانيا عن البيان الختامي، رغم مركزية الحرب في أزمة الأمن الأوروبي. ويجعل ذلك التمييز ضروريا بين التعهدات المعلنة بشأن استمرار الحوار وما يطرحه المستشار السابق بوصفه قراءة روسية لمضمون التفاهمات.

مكاسب محدودة ومخاوف على النفط

وأقر ماركوف بأن المكاسب الروسية من القمة لم تكن كبيرة. ووضع بينها عدم إصرار واشنطن، بحسب تقديره، على الموقف الغربي والأوروبي من الحرب، واستمرار الصين في علاقاتها مع موسكو رغم العقوبات الغربية. كما أشار إلى فرص تعزيز التعاون بشأن حركة المنتجات النفطية.

في المقابل، عبّر عن قلق موسكو من الهجمات على قطاع النفط الروسي، وقال إن الاتحاد الأوروبي وافق عليها. ويعكس حديثه أهمية الملف الاقتصادي في الحسابات الروسية، إلى جانب البحث عن تسوية سياسية للحرب.

أوروبا تبقى عقدة في الحسابات الروسية

وتوقع ماركوف أن تتغير مواقف أوروبية بعد القمة، لكنه استبعد حدوث ذلك قريبا، ولا سيما في فرنسا وألمانيا، حيث ربط التحول بتغيير القيادات. واتهم حكومات أوروبية بتجاهل رغبة شعوبها في تحسين العلاقات مع روسيا، وهو تقييم طرحه من المنظور الروسي.

وقال إن موسكو تدعو إلى ترتيبات تبعد الأسلحة والقدرات العسكرية عن الحدود، بينما تتجه أوروبا، وفق وصفه، إلى تعزيز انتشارها قرب روسيا. كما وجّه انتقادات إلى وضع المعارضة والانتخابات في أوكرانيا، مشككا في شرعية زيلينسكي.

وتبقى هذه المواقف تعبيرا عن رؤيته، فيما تضع نتائج شينزين المعلنة الحوار النووي واستمرار التواصل في المقدمة، من دون تسوية معلنة للحرب الأوكرانية.