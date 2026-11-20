ويكشف تزامن اللقاءين، وفق الباحث في الاقتصاد السياسي بالجامعات الفرنسية حسن القبي، سعي أوروبا إلى تثبيت حضورها في التسويات الدولية، فيما تحتفظ واشنطن بالدور الأثقل في إدارة الاتصالات.

وقال القبي، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شكلا حلقة الوصل بين القمتين.

واعتبر غياب الأوروبيين عن لقاء الصين أبرز دلالاته، بينما بدت قمة برلين محاولة للتأكيد على أن للقارة كلمة في الملفات التي تمس أمنها ومستقبلها.

دعم كييف وحدود التأثير الأوروبي

وأشار القبي إلى استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، متحدثا عن دفعة جديدة بقيمة 70 مليار دولار، إضافة إلى مسيّرات بريطانية، في مقابل تشديد المبعوثين الأميركيين على الكلفة المرتفعة للحرب.

وقرأ الضربة الأوكرانية الأخيرة بوصفها رسالة أوروبية إلى موسكو مفادها أن التفاوض على الترتيبات الدولية لا يمكن أن يتجاوز الأوروبيين.

واستعاد الدور الأوروبي في رعاية محادثات "صيغة النورماندي" قبل الحرب، معتبرا أن القارة فقدت زمام المبادرة لاحقا حين تبعت سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

ورأى أن اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة يحد من قدرتها على فرض مسار تفاوضي مستقل، رغم وزنها الاقتصادي واستمرار تمويلها كييف.

وشكك القبي في دلالة تأكيد قمة الصين أهمية السلم العالمي، مشيرا إلى استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والمواجهة الأميركية مع إيران. واعتبر أن البيان المعلن لا يكشف بالضرورة مضمون النقاشات المغلقة أو المصالح التي تحكم تفاهمات القادة الثلاثة.

الطاقة والتكنولوجيا في حسابات بكين

وفي قراءته للموقف الصيني، وضع القبي أمن الطاقة في مقدمة أولويات بكين، نظرا إلى ما تشكله الحروب من تهديد لإمداداتها. وربط دعوة شي إلى عولمة شاملة برغبة الصين في توسيع التجارة والوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، في ظل المنافسة مع الولايات المتحدة على الرقائق وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ووصف الذكاء الاصطناعي بأنه "أم المعارك"، لما يمنحه من تفوق في الطب والاقتصاد والبرمجيات، فضلا عن استخداماته الدفاعية. ورأى أن واشنطن تخشى انعكاس انتقال التكنولوجيا المتقدمة على مكانتها العسكرية، ما يجعل الخلاف مع بكين أعمق من الرسوم الجمركية أو التبادل التجاري.

كلفة الحرب والاعتماد على واشنطن

وقال القبي إن أوروبا تواجه ضغوطا داخلية تتعلق بتراجع الخدمات العامة والبنية التحتية والتعليم، بينما تخصص موارد ضخمة للحرب.

واستشهد بالاحتجاجات في باريس وعواصم أخرى، معتبرا أن استمرار الإنفاق العسكري يفاقم صعوبة تمويل احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن مشروع الجيش الأوروبي الموحد لم يتحول إلى واقع، رغم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إليه منذ سنوات.

وفي تقديره، تبقى القارة عاجزة عن الخروج من المظلة العسكرية الأميركية، وهو ما يضعف قدرتها على الموازنة بين دعم أوكرانيا والبحث عن ترتيبات أمنية مع روسيا.

الضمانات الأمنية وعقدة الناتو

وربط القبي إمكان إنهاء الحرب بتبادل ضمانات أمنية بين موسكو والأوروبيين، محذرا من أن رفض الحلول الوسطى قد يطيل القتال أو يفضي إلى مكاسب استراتيجية روسية. ورأى أن الخلاف بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي يظل عقبة أساسية أمام التسوية.

وقال إن زيلينسكي ربط، بحسب قراءته لتصريحاته، التنازل عن أراض بقبول موسكو انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

واستبعد أن توافق روسيا على ذلك بعد الكلفة الاقتصادية والبشرية الكبيرة للحرب، بينما ترفض أوروبا بدورها نتيجة يمكن تقديمها باعتبارها انتصارا روسيا، ما يبقي فرص الحسم التفاوضي محدودة.