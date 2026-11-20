وبين التفاهم على تجنب التصعيد النووي وبحث ترتيبات تجارية، تباينت قراءات ضيوف "رادار" على "سكاي نيوز عربية" بشأن قدرة القمة على تحويل رسائل الاستقرار إلى تسويات.

ورأى الصحفي المتخصص في الشؤون الصينية تشو شيوان أن اللقاء بداية إيجابية لتعزيز الثقة، بينما اعتبر الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف أن التفاهمات بقيت عامة.

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتيك روبرت رابيل، فوصف ما تحقق بأنه إطار للاستقرار الاستراتيجي، يحدد حدود التصعيد ويمنع تحول الأزمات القائمة إلى مواجهة مباشرة بين القوى الثلاث.

بكين تراهن على الثقة والحوار

وقال شيوان إن تدهور العلاقات الصينية الأميركية خلال السنوات الماضية يجعل استعادة الثقة خطوة أولى، معتبرا أن الزيارتين المتتاليتين لزعيمي البلدين هذا العام تعكسان رغبة في تحسين العلاقات.

وأضاف أن قدرات الدول الثلاث الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية تفرض عليها مسؤولية في حماية الاستقرار، تتجاوز مصالحها الثنائية.

وفي الملفين الأوكراني والإيراني، أكد شيوان تمسك بكين بالحوار والتسوية السياسية، مشيرا إلى جولة لمبعوث صيني في الشرق الأوسط شملت عُمان وإيران والسعودية قبل نحو أسبوعين.

وربط أهمية التهدئة للصين باعتمادها على المنطقة مصدرا للنفط والغاز، معتبرا أن التفاهمات الأولية تحتاج إلى خطوات عملية حتى تنعكس على الأزمات.

تفاهم نووي وخلافات مؤجلة

وقال سيدروف إن أبرز دلالات القمة هو التوافق المبدئي على أن الحرب النووية لا يمكن خوضها، وأن الأسلحة النووية لا ينبغي استخدامها. لكنه ميّز بين هذا الموقف العام والاتفاق على آليات لمعالجة النزاعات أو ضبط الترسانات، مشيرا إلى أن اجتماع التسعين دقيقة لا يكفي لحسم الملفات المعقدة.

وأضاف أن أوكرانيا وإيران لم تحضرا في الأجندة المعلنة، مع احتمال بحثهما في الجزء المغلق. ورأى أن إظهار التقارب بشأن الاقتصاد والطاقة والأسلحة النووية لا يعني التوافق على التفاصيل، وأن التواصل المباشر يتيح تبادل المواقف وتحديد حدود التصعيد، لكنه لا يلغي الخلافات ولا يضمن نتائج فورية.

أوكرانيا وإيران خارج الحسم

ورأى رابيل أن غياب اختراق معلن بشأن أوكرانيا لا يعني أن الملف لم يُناقش، مستشهدا بالمقترحات والاجتماعات التي جرت في أبوظبي وموسكو. وأشار، استنادا إلى ما يسمعه من واشنطن، إلى نقاش بشأن المطالب الروسية والتنازلات التي قد تقدمها كييف، من دون أن يعرض ذلك باعتباره اتفاقا تحقق.

وفي إيران، قال رابيل إن الصين وروسيا تدعمان استقرار الخليج وحرية الملاحة، لكنهما لا تؤيدان إضعاف النظام الإيراني إلى حد إسقاطه.

ورجح أن تؤديا دورا في إنهاء الحرب، مستحضرا عرضا روسيا سابقا لنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا، قال إن طهران رفضته. واعتبر أن الأولوية هي منع امتداد الحرب إلى أزمة بين واشنطن وموسكو وبكين.

التجارة وتايوان وحدود التفاهم

وأشار رابيل إلى تمديد الهدنة التجارية الأميركية الصينية، والتفاهم بشأن الرسوم، وتعهد بكين بشراء منتجات زراعية أميركية، معتبرا أنها خطوات لتجنب حرب اقتصادية. وفي تايوان، رأى أن وقف مشروع صفقة أسلحة كبيرة للجزيرة يمثل تفاهما بشأن الملف، فيما قال شيوان إن ترامب أكد عدم تأييده استقلالها.

وشدد رابيل على أن مطالبة ترامب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنية أكبر لا تعني التخلي عن العلاقات معهم. وفي قراءته، لم تكن القمة تقسيما للعالم على غرار يالطا، بل محاولة لوضع ضوابط للتنافس وفتح الطريق أمام مفاوضات لاحقة، بينما تبقى التسويات التفصيلية رهنا بمباحثات أطول.