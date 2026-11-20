وذكرت الشرطة الفيدرالية في مؤتمر صحفي أن المتهم كان يستخدم "مواد مستوحاة من تنظيم داعش" ويبحث في كيفية تفخيخ سيارة لاستخدامها في هجوم محتمل.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الشهر المقبل لحادث إطلاق النار الجماعي على شاطىء بوندي الذي راح ضحيته 15 شخصا، أوضحت هيلدا سيريك، نائبة مفوض الأمن القومي في الشرطة الفيدرالية، أن الاعتقالات التي جرت الجمعة قد تثير مخاوف لدى الجمهور، لكنها أكدت عدم وجود أي صلة بين هذه الواقعة وتلك الذكرى.

وقالت: "نحن مدركون أننا على بعد أسابيع قليلة فقط من الذكرى السنوية الأولى لهجوم شاطئ بوندي، لكن لا توجد أي معلومات تشير إلى أن هذه الأفعال المنسوبة للمتهم مرتبطة بذكرى ذلك الهجوم".

ونفذ فريق نيو ساوث ويلز المشترك لمكافحة الإرهاب عمليات تفتيش بموجب مذكرات قضائية في عشر ضواح لمدينة سيدني.

وذكر بيان صادر عن الشرطة أن رجلا يبلغ 35 عاما وُجهت إليه تهمة إعداد وثيقة "تتعلق بالإرهاب" عن عمد، وحيازة مواد متطرفة عنيفة.

وأضافت سيريك "تتضمن المواد المتطرفة العنيفة محتوى مستوحى من تنظيم داعش. وسيتم تقديم أدلة أمام المحكمة تفيد بأن الرجل كان يبحث في كيفية صنع عبوة ناسفة يضعها داخل سيارته، ونزعم أنها كانت مخصصة لاستخدام محتمل في عمل إرهابي".

وأشارت إلى أن الرجل كان يعمل على الأرجح بمفرده، ولا توجد أي مؤشرات على أنه حدد أهدافا أو مواقع معينة لتنفيذ هجوم.

وأكدت "لا يوجد حاليا أي تهديد مستمر للسلامة العامة".

كما أضاف بيان الشرطة أنه تم القبض على رجلين آخرين، الأول يبلغ 34 عاما ومن المتوقع أن يواجه تهما تتعلق بعرقلة تحقيق تجريه الشرطة، والآخر 33 عاما يُرجح أن يتهم بحيازة أسلحة نارية.

وكان مسلحان قد قتلا 15 شخصا في حادث إطلاق نار جماعي خلال احتفال يهودي بعيد الحانوكا على شاطىء بوندي في ديسمبر الماضي، في واقعة تُعد الأكثر دموية من نوعها في أستراليا منذ 30 عاما.