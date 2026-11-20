ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، عن المصدر قوله إن إسرائيل تحافظ على مستوى عال من الاستعداد العسكري، وسط ترقب لقرار واشنطن بشأن التحرك ضد إيران.

وبحسب التقرير، شهدت الأسابيع الأخيرة عدة استعدادات لتنفيذ ضربات أميركية ضد إيران، لكن العمليات ألغيت في اللحظات الأخيرة بأوامر من ترامب، الذي تراجع عن إصدار قرار التنفيذ.

وأفادت القناة، نقلا عن مصادر غربية، بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان نقل إلى المسؤولين الأميركيين، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، معلومات استخباراتية محددة بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت المصادر أن المعلومات شملت أيضا مؤشرات إلى دراسة إيران تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، فضلا عن تحركات أخرى لم تكشف تفاصيلها.

وفي إسرائيل، عقد اجتماع أمني مصغر، الخميس، بمشاركة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الموساد ورئيس الأركان ومسؤولين عسكريين كبار، جرى خلاله التشديد على إجراءات حماية المعلومات ومنع تسريبها، في ظل ما وصف بأنه "مرحلة حساسة".

ترامب يتريث وإسرائيل تترقب

وكان ترامب قد قال، في اتصال هاتفي مع مراسل القناة 12 باراك رافيد، خلال عودته من قمة في الصين، إنه "ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار بشأن إيران".

ووفقا للتقرير، يتعرض الرئيس الأميركي لضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء عملية عسكرية جديدة ضد طهران.

ورغم أن ترامب استبعد الأسبوع الماضي شن ضربات أميركية جديدة على إيران، فإن مصدرين مطلعين أفادا بأنه أعاد النظر في هذا الاحتمال خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت مصادر إسرائيلية أنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لبدء أي عملية عسكرية، كما لم تصدر تعليمات أميركية بهذا الشأن، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل رفع مستوى الجاهزية.

وأشارت القناة إلى أن أي تحرك عسكري أميركي محتمل سيجري بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، مستدلة بزيارة قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إلى إسرائيل، ومشاركته في اجتماعات لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير الخطط العملياتية المشتركة.

وشارك في الاجتماعات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس الموساد، ورئيس الاستخبارات العسكرية، وقادة عسكريون آخرون.

خلافات داخل المؤسسة الأمنية

وكشف التقرير عن تباين في تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن ضرورة التحرك العسكري العاجل ضد إيران.

فبينما تؤيد أطراف داخل الجيش مبدئيا تنفيذ عملية عسكرية، يرى مسؤولون أمنيون أنه لا توجد مبررات ملحة لشن هجوم في المرحلة الحالية، نظرا إلى أن طهران لم تتجاوز بعد الخطوط الحمراء التي حددتها إسرائيل.

كما حذرت مصادر مطلعة على المحادثات مع واشنطن من أن الإدارة الأميركية لن تتسامح مع أي محاولات لتزويدها بمعلومات استخباراتية غير موثوقة.

وفيما يتعلق بالتقارير عن الأسلحة الكيميائية الإيرانية، أوضحت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تمتلك حاليا معلومات تؤكد وجود قدرة عملياتية إيرانية في هذا المجال.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول عسكري أميركي، الثلاثاء، تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت موقعا لإطلاق صواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، في عملية وصفتها واشنطن بأنها جاءت في إطار "الدفاع عن النفس".

كما أشار التقرير إلى وصول حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية، وسط استمرار التوتر العسكري مع طهران.

ونقلت القناة عن صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تقديرات الاستخبارات الأميركية تشير إلى احتفاظ إيران بنحو 2500 صاروخ يمكن استخدامها، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الصواريخ.