وجاء القرار بعد تصاعد الاعتراضات على العملية المقررة في مصنع ذخائر تابع للجيش الأميركي جنوب شرقي الولاية، ومطالبة حاكمة أيوا، كيم رينولدز، بتأجيلها، إلى جانب دعوى قضائية رفعتها منظمات بيئية لوقف التفجير.

وقال مكتب رينولدز إنها أجرت اتصالا مباشرا مع القائم بأعمال وزير الجيش الأميركي، آدم تيل، الخميس، للمطالبة بتأجيل العملية، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تداعياتها.

وبدأت الاستعدادات للتفجير بعدما اكتشف عاملون في المصنع، في وقت سابق من العام الجاري، عشرات البراميل التي تحتوي على مادة "أزيد الرصاص" شديدة الانفجار، وقد تدهورت حالتها إلى درجة وصفت بأنها تشكل "وضعا شديد الخطورة وغير مستقر".

ووفقا لتصريح طوارئ وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأميركية الأسبوع الماضي، فإن نقل المادة أو تغيير موقعها ينطوي على مخاطر غير مقبولة بوقوع انفجار عرضي، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح تيل، في منشور على منصة "إكس"، أن تأجيل العملية سيكون لأقصر فترة ممكنة، محذرا من أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة قد يزيد من عدم استقرار المادة الكيميائية.

ويضع القرار السلطات الأميركية أمام تحد يتمثل في التخلص من المواد المتفجرة قبل تدهور حالتها، مع الحد من المخاطر البيئية والصحية المحتملة لعملية التفجير.