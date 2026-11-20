وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، ناقش مبعوثا واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محادثات جرت خلف أبواب مغلقة على مدى الأشهر القليلة الماضية، فكرة كان يعتقد سابقا أنها ولدت ميتة، وهي انضمام أوكرانيا إلى الناتو مقابل تنازلها عن أراضٍ لصالح روسيا.

وسعت موسكو لسنوات إلى منع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف الذي يضم 32 دولة، بينما كان ترامب نفسه قد استبعد الفكرة في وقت مبكر من العام الماضي، معتبرا إياها أمرا غير مقبول بالنسبة لروسيا.

لكن هذه الفكرة طرحت في عدة نقاشات جرت في الأشهر الأخيرة بين مبعوثي واشنطن ومسؤولين أوروبيين، وفقا لأشخاص شاركوا في تلك المحادثات.

وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا الأسبوع الماضي، ناقش كوشنر هذا الاحتمال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين في دبلن، إذ التقى الوفد الأميركي هناك كلا من زيلينسكي، ومستشاره رستم أوميروف، وعدد من مستشاري الأمن القومي الأوروبيين.

ووفقا لأشخاص مطلعين على تلك المناقشات، نوقش هذا الأمر أيضا في اجتماع واحد على الأقل عقد الأسبوع الماضي في دولة الإمارات، حيث التقى كوشنر وويتكوف أطرافا أوكرانية وأوروبية وروسية، في سلسلة من الاجتماعات التي استهدفت التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب.

وذكر أحد القادة الأوروبيين أن هذه الفكرة كانت قد طرحت في مكالمة هاتفية تعود إلى شهر أغسطس الماضي.

وبحسب أشخاص مشاركين في المفاوضات، وضع الجانب الأميركي سيناريوهين محتملين خلال المحادثات الأخيرة، يقضي الأول بأن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونباس شرقي البلاد، وهي المنطقة التي شهدت معارك محتدمة بين الطرفين طوال معظم فترات الحرب، مقابل الحصول على عضوية كاملة في الناتو، ويشمل الثاني تجميد النزاع على طول خط المواجهة، مما يعني بقاء جزء من أراضي دونباس تحت السيطرة الأوكرانية، مع منح كييف ضمانات أمنية تحميها من أي هجوم روسي مستقبلي، من خلال معاهدة دولية تبرم مع الولايات المتحدة، وربما بمشاركة حلفاء أوروبيين.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن المفاوضين يناقشون أفكارا عدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن التوصل إلى أي اتفاق نهائي يتطلب موافقة كل من أوكرانيا وروسيا.

ويكشف طرح فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي عن مدى استعداد واشنطن للذهاب بعيدا في محاولة لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات بين موسكو وكييف.

وكان ترامب والإدارات الأميركية السابقة يعارضون فكرة منح أوكرانيا عضوية هذا التحالف العسكري، خشية أن يؤدي ذلك إلى جر الغرب نحو مواجهة مباشرة مع موسكو، وهي مخاوف يشاركه فيها بعض القادة الأوروبيين.

ولا يزال من غير الواضح، وفق "وول ستريت جورنال"، مدى جدية الوسطاء الأميركيين في دراسة هذه الفكرة، أو ما إذا كان ترامب قد غير موقفه بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وفي حال قررت الولايات المتحدة دعم هذا المقترح، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور توترات داخل الحلف، لا سيما أن بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا، تعارض منذ فترة طويلة انضمام كييف، علما أن توسيع الناتو لا يمكن أن يتم إلا بموافقة جميع أعضائه.

والخميس قال كوشنر إن روسيا أصبحت متقبلة لفكرة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشبه تلك التي يوفرها الناتو، وتابع: "سيكون هناك ردع هائل وعواقب وخيمة في حال انتهاك هذه الضمانات"، مضيفا أن ترامب "منفتح على تقديم مثل هذه الضمانات".

ووفقا لشخصين كانا حاضرين في اجتماعات دول داعمة لأوكرانيا في برلين، الخميس، اتصل ترامب، بينما كان عائدا من قمة جمعته بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بهاتف كوشنر من على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، ليخبره أن بوتين "سئم الحرب ومستعد للتوصل إلى تسوية".

وعقب اجتماع برلين، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الوقت قد حان لمناقشة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".

وذكر مشاركون في الاجتماع أن مسألة المضي قدما في طلب انضمام أوكرانيا للحلف طرحت للنقاش، لكن ألمانيا، البلد المضيف، لم تبد رغبة في المضي قدما بهذا المسار.

كما صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس لمساعديه أن "أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو خلال حياته".

ووفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات، طالب الجانب الروسي بشكل صريح أن تتخلى أوكرانيا عن أي طموح للانضمام إلى الناتو.

وفي وثيقة اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، طالبت موسكو أن تحذف أوكرانيا تطلعاتها للانضمام إلى الناتو من دستورها، كما أصرت على أن يتعهد الحلف بعدم نشر قوات أو معدات عسكرية في أوكرانيا، وأن تتوقف عمليات توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.