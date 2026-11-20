وتأتي أنباء رحيل كيرنكروس عن منصبه، التي تناولتها شبكة "فوكس نيوز" وموقع "أكسيوس"، في أعقاب أعطال تقنية أثرت على قطاعات الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر، أن كيرنكروس لا يرغب في الاستمرار في منصبه لعامين إضافيين.

وذكرت "فوكس نيوز" أن كيرستن ديفيز كبيرة مسؤولي المعلومات في البنتاغون ستتولى منصب كيرنكروس بالوكالة.

وتأتي مغادرة المسؤول البارز الآن لمنح البيت الأبيض الوقت الكافي لضمان الحصول ‌على مصادقة مجلس ‌الشيوخ على ⁠من سيخلفه، قبل أن يتسلم الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير المقبل.

وأفاد "أكسيوس" أن ⁠رحيل كيرنكروس ‌تم بشكل ودي.

وخسر الحزب الجمهوري، ⁠الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، أغلبيته ⁠في مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا ⁠الشهر.

وأكد مسؤولون كبار أكثر من مرة ‌أن هذه الأعطال منفصلة عن بعضها البعض، وليست ناجمة عن هجمات إلكترونية.