وأوضح المصدر، وفق "فرانس برس"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم قرار الإقالة بالكامل، مبررا ذلك بأن كيرنكروس "يفتقر إلى المؤهلات اللازمة".

وأضاف أن كيرستين ديفيز، التي تشغل حاليا منصب رئيسة قسم المعلومات في وزارة الدفاع، ستتولى مهامه بصفة مؤقتة، مشيرا إلى أنها تمتلك مؤهلات أكثر ملاءمة، كما تحظى بموافقة مجلس الشيوخ.

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة أعطالا تقنية كبرى أدت إلى تعطيل حركة السفر وخدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما طالت هذه الأعطال شبكة اتصالات داخلية سرية للغاية تابعة لوكالة الأمن القومي.

وقبل توليه منصب مدير الأمن السيبراني الوطني، شغل كيرنكروس عدة أدوار داخل البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب.

كما عمل كيرنكروس سابقا في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري خلال انتخابات عام 2016.