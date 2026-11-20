وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية: "العلاقة قائمة لكننا لم نلتق".

وحضر ترامب هذا الأسبوع قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في الفلبين، ثم شارك في اجتماع ثلاثي في شنجن مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

أضاف ترامب: "كانت هناك الكثر من الاجتماعات. ما كان الأمر لينجح. سنعقد هذا الاجتماع (مع كيم) في وقت ما".

والتقى ترامب وكيم 3 مرات خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، وأثار إمكانية عقد اجتماع ثنائي آخر مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء سفره إلى آسيا هذا الأسبوع.

وتناولت القمم السابقة التي عقدها كيم وترامب الحد من البرنامج النووي لبيونغيانغ، لكنها لم تسفر عن اتفاق ملموس.

ورغم سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مضت كوريا الشمالية قدما في بناء ترسانتها النووية، وأعلنت أن ذلك لا رجعة عنه.