لكن ترامب قال لـ"رويترز" عبر الهاتف أثناء ‌عودته إلى واشنطن من قمته الثلاثية في الصين، إنه "سيواصل العمل على ذلك".

وأضاف: "أحب الفكرة، لكن من ناحية التفاوض البحت هذا أمر صعب ‌للغاية بالنسبة لي كرئيس".

وشكل ‌بدء ⁠محادثات ثلاثية الأطراف حول الأسلحة النووية أحد أهم أولويات ترامب خلال الجولة، وهو موضوع ⁠تتردد ‌الصين في التطرق إليه في ظل ⁠سعيها الحثيث لتعزيز قدراتها النووية للحاق ⁠بالهيمنة الروسية والأميركية.

وقال ترامب: "الرئيس شي يوافقني الرأي" ​بشأن مفهوم الحد ⁠من انتشار الأسلحة النووية، لكن "في الوقت نفسه، من الصعب جدا على أي شخص أن يقول: لدينا 4 آلاف سلاح نووي، وسنتخلى عن نصفها. إنه أمر صعب".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيستمر في طرح الموضوع "لأنه يجب ‌القيام بذلك، لكن من الصعب القيام بذلك نفسيا".