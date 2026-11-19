قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بعد محادثات مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، إن التوصل إلى اتفاق للحد من الأسلحة النووية سيكون صعبا.
لكن ترامب قال لـ"رويترز" عبر الهاتف أثناء عودته إلى واشنطن من قمته الثلاثية في الصين، إنه "سيواصل العمل على ذلك".
وأضاف: "أحب الفكرة، لكن من ناحية التفاوض البحت هذا أمر صعب للغاية بالنسبة لي كرئيس".
وشكل بدء محادثات ثلاثية الأطراف حول الأسلحة النووية أحد أهم أولويات ترامب خلال الجولة، وهو موضوع تتردد الصين في التطرق إليه في ظل سعيها الحثيث لتعزيز قدراتها النووية للحاق بالهيمنة الروسية والأميركية.
وقال ترامب: "الرئيس شي يوافقني الرأي" بشأن مفهوم الحد من انتشار الأسلحة النووية، لكن "في الوقت نفسه، من الصعب جدا على أي شخص أن يقول: لدينا 4 آلاف سلاح نووي، وسنتخلى عن نصفها. إنه أمر صعب".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيستمر في طرح الموضوع "لأنه يجب القيام بذلك، لكن من الصعب القيام بذلك نفسيا".