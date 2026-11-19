وكتب أحد الصحفيين المرافقين للوفد الرئاسي الأميركي قبيل إقلاع الطائرة: "نستعد للإقلاع. ستسحب هواتفنا مؤقتا لأسباب أمنية".

وبحسب تقرير مصور آخر من الفريق الإعلامي المرافق، جمع أحد مساعدي ترامب أجهزة يطلق عليها "هواتف الاستخدام المؤقت"، كان يستخدمها طاقم البيت الأبيض خلال الزيارة إلى الصين، بهدف التخلص منها أو مسح البيانات المخزنة عليها.

كما طلب من الصحفيين وضع الأجهزة التي استخدموها داخل الصين في حقائب خاصة تحجب الإشارات، وذلك حتى هبوط الطائرة في الولايات المتحدة.

وتعرف هذه الحقائب باسم "حقائب فاراداي"، وهي مصممة لعزل الأجهزة الإلكترونية عن الاتصالات اللاسلكية، مما يقلل من مخاطر التعرض للمراقبة أو جمع البيانات.

أما "هواتف الاستخدام المؤقت" فهي أجهزة مؤقتة تستخدم بدلا من الهواتف المحمولة العادية، للحماية من أي تهديدات أمنية محتملة.

وأشار التقرير المصور إلى أن العديد من الصحفيين والمصورين تركوا هواتفهم الشخصية وهواتف العمل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية، داخل هذه الحقائب الواقية قبل الوصول إلى الصين، الأربعاء.

ولم تجمع تلك الأجهزة، مما أتاح لأصحابها استخدامها خلال رحلة العودة، في حين بقي الصحفيون الذين اعتمدوا على هواتفهم المحمولة العادية أثناء الزيارة بلا هواتف.

وتأتي هذه الإجراءات غير المعتادة بعد سلسلة لقاءات أجراها ترامب مع قادة عالميين في شنجن، بمن فيهم نظيراه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.