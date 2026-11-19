وأضاف ترامب، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية من طائرته أثناء عودته من الصين: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرارات بشأن إيران. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد".

وبحسب القناة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على ترامب لشن عملية عسكرية جديدة قريبا.

ونقلت عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي أعاد النظر في احتمال توجيه ضربات، بعدما وصفها الأسبوع الماضي بأنها "غير محتملة إلى حد كبير".

معلومات استخباراتية وخلافات بشأنها

وأفاد التقرير بأن رئيس الموساد رومان غوفمان زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين أن غوفمان عرض معلومات استخباراتية تزعم وجود تسارع في نشاط إيراني لتطوير أسلحة كيميائية، بما في ذلك إجراء تجارب عليها. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن ترامب أُطلع على هذه المعلومات.

ووفق مصدر مطلع، دفع غوفمان بأن تأجيل التحرك سيجعل أي عملية عسكرية لاحقة أكثر صعوبة.

لكن التقرير أشار إلى خلافات داخل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بشأن مدى إلحاح التهديد، وقدرة إيران على تزويد صواريخها أو طائراتها المسيرة بأسلحة كيميائية.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن عددا من مسؤولي إدارة ترامب يشككون في المزاعم الإسرائيلية، ويرون أنها تبدو "مدفوعة بأجندة سياسية"، بحسب القناة.

تقييم خيارات الضربات والرد الإيراني

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون وأجهزة الاستخبارات تقييم كيفية رد إيران على خيارات الضربات التي أعدها الجيش الأميركي.

ومن بين الأسئلة المطروحة، وفق التقرير، ما إذا كان بالإمكان تنفيذ عمل عسكري دون التسبب برد إيراني مدمر ضد منشآت النفط والغاز في دول الخليج.

وأشارت القناة إلى أن أي عمل عسكري أميركي متوقع سيكون بالتعاون مع إسرائيل، وأن الخيارات المطروحة قد تشمل منشآت نووية وجسورا ومحطات طاقة، إلى جانب استهداف قيادات عسكرية ومدنية إيرانية. ولم يعلن ترامب اتخاذ قرار بتنفيذ أي من هذه الخيارات.