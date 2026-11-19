وأضاف كوشنر أن أوروبا متحدة في دعمها لأوكرانيا، موضحا: "نقلنا ذلك إلى ترامب وسننقله إلى روسيا أيضا".

وأكد أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيشكل ركيزة أساسية للتسوية في مرحلة ما بعد الحرب.

وجاءت تصريحات كوشنر خلال اجتماع "تحالف الراغبين" في برلين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ونحو 30 دولة، برئاسة قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويبحث الاجتماع تنسيق المواقف بشأن مفاوضات السلام، وتعزيز دور أوروبا في المسار التفاوضي، إلى جانب توفير التمويل والأسلحة لأوكرانيا والضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

وكان كوشنر قد أعلن أنه أطلع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على محادثات ترامب في الصين والجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

وسبق اجتماع برلين لقاء ثلاثي في شنتشن الصينية جمع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأعلن بوتين، الخميس، أنه دعا مسؤولين أوروبيين إلى موسكو لإجراء محادثات تمهيدا لاحتمال مشاركتهم في المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنه شدد على رفض بلاده أي شكل من التعاون العسكري بين أوكرانيا وأوروبا ضمن اتفاق لإنهاء الحرب.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وتعزيز الجهود لحماية كييف وتزويدها بما تحتاجه.