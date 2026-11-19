وجاءت تصريحات ميرتس عقب اجتماع عقد في برلين بمشاركة دول حليفة لأوكرانيا، لبحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها.

وأكد المستشار الألماني ضرورة إشراك أوكرانيا والدول الأوروبية في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب، قائلا: "إذا عقدت مفاوضات سلام، سنكون مشاركين فيها".

وشدد على أن هذه المباحثات "لن تحقق نجاحا سوى بمشاركة أوكرانيا وأوروبا"، في تأكيد لرفض برلين التوصل إلى تسوية بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة كييف وحلفائها الأوروبيين.

وحذر ميرتس من تكرار التفاهمات الدولية التي تحدد مصير الدول بعيدا عن مشاركتها، قائلا إن "صيغة يالطا لا يمكنها أن تحقق السلام" في أوكرانيا.

وتشير تصريحات المستشار الألماني إلى مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، وشكل محطة رئيسية في رسم ملامح النظام الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعكس تصريحات ميرتس تمسك ألمانيا بدور أوروبي في أي تسوية سياسية للحرب الأوكرانية، ورفضها حصر المفاوضات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي بين القوى الكبرى.