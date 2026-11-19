وشدد ماكرون على أن حلفاء أوكرانيا مطالبون ببذل قصارى جهدهم لتزويدها بما تحتاجه، خلال اجتماع "تحالف الراغبين" في برلين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

ويشارك في الاجتماع نحو 30 دولة، برئاسة قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لبحث دعم أوكرانيا وتنسيق المواقف بشأن مفاوضات السلام، إلى جانب التمويل والضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في شنتشن الصينية.

وقال كوشنر، عبر منصة "إكس"، إنه أطلع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على محادثات ترامب في الصين والجهود الرامية إلى التوصل لسلام عادل ومستدام في أوكرانيا.

ويسعى القادة الأوروبيون إلى تعزيز دورهم في المفاوضات التي تقتصر حتى الآن على الأوكرانيين والروس والأميركيين، فيما أعلن بوتين أنه دعا مسؤولين أوروبيين إلى موسكو لإجراء محادثات تمهيدا لاحتمال مشاركتهم في المسار التفاوضي.

لكن الرئيس الروسي أكد رفض بلاده أي شكل من التعاون العسكري بين أوكرانيا وأوروبا ضمن اتفاق لإنهاء الحرب.

وعلى صعيد الدعم، يبحث اجتماع برلين توفير الأموال والأسلحة لكييف للعام المقبل، خصوصا وسائل الدفاع الجوي اللازمة لحماية المدن ومنشآت الطاقة والبنى التحتية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، مساء الأربعاء، تزويد أوكرانيا بألف طائرة مسيّرة بعيدة المدى، بعضها قادر على تنفيذ ضربات تتجاوز مسافتها ألف كيلومتر.