وغادر ترامب المدينة الواقعة في جنوب الصين، في وقت سابق الخميس بعد قمة ثلاثية تاريخية مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد مراسل "فرانس برس" في رسالة بعيد الإقلاع: "يجري حاليا جمع هواتفنا لأسباب أمنية".

ولم يُقدم المراسل أي توضيح إضافي بشأن هذا الإجراء الأمني غير المعتاد.

وقالت مراسلة شبكة "فوكس نيوز" ورئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض جاكي هاينريش إن هواتف الصحافيين لم تُجمع عقب زيارة ترامب السابقة للصين في مايو.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء، إلى جانب تعديلات على القيود المفروضة على حركة الطيران فوق ألاسكا، يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الطائرة الرئاسية في طريقها مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وربط البعض بين هذا الإجراء وحديث ترامب مرارا عن احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية، رغم عدم الإعلان رسميا عن أي لقاء من هذا القبيل.

وكانت مدينة شنجن الصينية، قد جمعت الخميس، الرؤساء الأميركي والروسي والصيني، في قمة ثلاثية غير مسبوقة، تناولت الأمن الدولي والمخاطر النووية والنزاعات الإقليمية.