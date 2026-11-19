وفيما يلي أبرز محطات قمة الثلاثة الكبار:

المكان والتوقيت

انعقد الاجتماع في مقر "كيلين فيلا" بمدينة شنجن جنوبي الصين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، ليجمع القادة الثلاثة للمرة الأولى في محادثات ثلاثية.

تسلسل زمني للأحداث

البداية أمام الكاميرات، جلس الرؤساء حول طاولة مستديرة، وألقوا كلمات افتتاحية في جلسة إعلامية استمرت نحو 15 دقيقة، قبل الانتقال إلى المحادثات المغلقة.

ترامب، وصف الرئيس الأميركي اللقاء بأنه لحظة تاريخية، وشدد على أهمية اغتنام فرص الحوار. ودعا إلى تعاون الدول الثلاث لتقليص الأسلحة النووية وخفض احتمالات استخدامها.

شي، أكد الرئيس الصيني أن التفاعل الإيجابي بين الدول الثلاث ضرورة، داعيا إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات العالمية وحفظ السلام والاستقرار. وربط أمن العالم بقدرة القوى الكبرى على التعايش والتعاون.

قال الرئيس الروسي إن موسكو وواشنطن وبكين تتقاسم مصالح في تسوية النزاعات الإقليمية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، وإن التعاون البنّاء بينها يمكن أن يعزز الاستقرار الدولي.

خلف الأبواب المغلقة

انتقل القادة إلى محادثات بعيدا عن وسائل الإعلام. وأفاد الإعلان المنشور لاحقا بأنهم تبادلوا وجهات النظر بشأن الوضع الدولي، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

ختام القمة

ختام بتقييم صيني إيجابي.. وصف شي الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء ومثمر.

ونشرت الصين وروسيا إعلانا منسوبا إلى القادة الثلاثة بعنوان "إعلان نحو السلام"، بينما أفادت أسوشيتد برس بأن الولايات المتحدة لم تكن قد نشرته وقت تقريرها.

البند الأول.. الأمم المتحدة: التزمت الدول الثلاث بالعمل على إصلاح المنظمة الدولية، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وأداء مهمتها في حفظ السلام والأمن.

البند الثاني.. الطاقة: تضمن الإعلان خططا لزيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة وإمداداتها، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، من دون تحديد كميات أو جدول زمني للتنفيذ.

البند الثالث.. حصانات المسؤولين: شدد القادة على احترام مبدأ موافقة الدول وحصانات مسؤوليها، وعلى عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة استخدام اختصاصاتها.

البند الرابع.. تجنب الحرب النووية: أكد الإعلان أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض، مع الاتفاق على إجراء حوار لخفض المخاطر النووية ومنع انتشار هذه الأسلحة.

ما الذي بقي خارج البيان؟

لم يتضمن النص المنشور اتفاقا لوقف الحرب في أوكرانيا، ولا تخفيضات محددة للترسانات النووية أو مواعيد لتنفيذها، كما خلا من الإشارة إلى كوريا الشمالية أو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.