وخلال مؤتمر صحفي، بعد القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب، قال بوتين، إنه "بعد الهجمات الأوكرانية على جسر القرم لن تكون هناك أي مفاوضات"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "روسيا مهتمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن "لأوكرانيا الحق في الأمن كما لروسيا الحق في ذلك"، معتبرا أن "محاولات الضغط على روسيا عبر قضايا إقليمية عديمة القيمة".

وفي سياق آخر، أعرب بوتين عن رغبته في مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن وبكين، قائلا: "أرغب في استمرار الاجتماعات الثلاثية التي تضم قادة روسيا والصين والولايات المتحدة".

ووصف الرئيس الروسي القمة التي تجمع قادة الدول الثلاث بأنها "فصل في تاريخ الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "الاجتماع الثلاثي مع ترامب وشي تناول قضايا الإصلاح والأمن ومنع انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح بوتين أن "القمة الثلاثية لا تضع أهدافا طموحة ولا تسعى لإجبار أي طرف على الامتثال لقراراته"، في إشارة إلى طبيعة المحادثات بين القوى الثلاث.

وبشأن مشاركته المحتملة في قمة مجموعة العشرين، قال الرئيس الروسي: "لم أحسم بعد أمر مشاركتي في قمة العشرين لكن سأفكر في ذلك".