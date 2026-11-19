وأصدر رؤساء الدول الثلاث "إعلان سلام"، تضمن إجراء حوار بشأن تقليل المخاطر النووية ومنع الانتشار النووي.

وفي ملف الطاقة، أكدت الدول الثلاث مجددا أهمية استقرار تدفقات الطاقة، وأعلنت أنها تخطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة.

وأعلنت الدول الثلاث أنها "تعتزم زيادة إنتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة"،

وجاء الإعلان عقب قمة تاريخية بين الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن، على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

"دفع إصلاح الأمم المتحدة"

وقالت الدول الثلاث إنها تتعهد "دفع إصلاح الأمم المتحدة قدما لتمكين المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر وأداء مهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وجاء في الإعلان أنهم "أقروا بالأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانة (الدبلوماسية) التي يتمتع بها مسؤولوها"، واتفقوا على أن "المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصها القضائي".