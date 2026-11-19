ووجّه ترامب تحية ودية للرئيس بوتين قائلا: "إنه صديقي.. سعيد برؤيتك".

وأضاف ترامب بعد مصافحة بوتين: "لدينا علاقة ممتازة لسنوات طويلة، ونعرف بعضنا منذ وقت طويل".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا حول القمة الثلاثية: "أتوقع أن يسفر الاجتماع عن أشياء رائعة".

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الخميس، أن الأزمة الأوكرانية شكلت المحور الرئيسي للمباحثات الثنائية بين الرئيسين بوتين وترامب، التي عقدت في مدينة شنجن الصينية.

وقال أوشاكوف إن اللقاء، الذي استمر نحو 35 إلى 40 دقيقة، تناول سبل تسوية النزاع الأوكراني، إلى جانب العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن والتحضيرات للقمة الثلاثية.

واختتمت أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في مدينة شنجن الخميس، بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة من انطلاقها.

وغادر الرئيس ترامب مباشرة مكان انعقاد القمة غير المسبوقة، متجها الى مطار المدينة الواقعة في جنوب الصين، بعد المباحثات مع نظيريه بينغ وبوتين.