وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اطلعوا على المناقشات، فإن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد، إذ يواصل دراسة معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك تحذيرات إسرائيلية تفيد بأن طهران نجحت في إعادة بناء أجزاء من ترسانتها الصاروخية وطائراتها المسيرة، وأنها تحرز تقدما في برامجها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وكشفت هذه المناقشات عن انقسامات عميقة داخل إدارة ترامب بشأن مدى موثوقية المعلومات الاستخباراتية، وما إذا كان الدخول في مواجهة عسكرية كبرى جديدة يمثل خيارا مناسبا، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

نتنياهو يضغط لشن حملة جوية مكثفة ضد إيران

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يواصل نتنياهو، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية عقب انتخابات الشهر الماضي، الضغط على واشنطن للانضمام إلى إسرائيل في حملة من الضربات الجوية المكثفة ضد إيران، تستمر ما بين أربعة وسبعة أيام.

وتكثفت المناقشات الأسبوع الماضي، عندما زار مدير جهاز الموساد رومان غوفمان واشنطن، وعقد اجتماعات شملت مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف.

كما دعا مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار آخرون، من بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء شلومي بيندر، إلى استئناف العمليات العسكرية خلال مناقشاتهم مع نظرائهم الأميركيين.

في المقابل، نفى مسؤول إسرائيلي رفيع صحة الادعاءات بأن نتنياهو مارس ضغوطا على ترامب، فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو تصرف دائما بما يضمن أمن إسرائيل.

رسائل متناقضة من ترامب بشأن الحرب

أطلق ترامب خلال الأشهر الأخيرة تصريحات متناقضة بشأن الحرب، حيث أعلن في بعض الأحيان، أن الصراع انتهى، بينما هدد في مناسبات أخرى بشن ضربات إضافية لضمان عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي.

وفي الآونة الأخيرة، أصدر تعليماته إلى نائبه جيه دي فانس بالتخلي عن الجهود الرامية إلى التفاوض على تسوية دبلوماسية، في خطوة بدت وكأنها تعكس تفضيله مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران بدلا من التوصل إلى اتفاق.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن استئناف العمل العسكري ليس ضروريا، لأن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يلحق بالفعل أضرارا باقتصادها.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

في غضون ذلك، واصلت الولايات المتحدة تعزيز انتشار قواتها العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من خلال نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة وقاذفات استراتيجية، استعدادا لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية قصيرة لكنها مكثفة تستهدف القدرات الإيرانية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن البنية التحتية للطاقة، إذا أعطى ترامب الضوء الأخضر لاستئناف الضربات.

وخلال فترة وجيزة هذا الأسبوع، عملت ثلاث حاملات طائرات أميركية في المنطقة في وقت واحد، وهو مستوى من الحشد البحري لم يُسجل سوى مرة واحدة منذ حرب العراق عام 2003.

وانضمت حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى القوات المنتشرة، قبل أن تغادر حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" باتجاه المحيط الهادئ، لتبقى حاملتا الطائرات "ثيودور روزفلت" و"جورج إتش دبليو بوش" في المنطقة.

ويمكن للمخططين العسكريين الأميركيين أيضا استخدام الطائرات المقاتلة والهجومية المتمركزة بالفعل في أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب القاذفات الاستراتيجية من طرازي "بي-1" و"بي-2" الموجودة في قواعد داخل الولايات المتحدة.

وطبقا لتقارير، جرى الإبقاء على القاذفات بعيدة المدى في حالة استعداد تسمح بتنفيذ مهام محتملة ضد إيران خلال مهلة تبلغ 96 ساعة.

خيارات عسكرية على طاولة ترامب

قدم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إلى ترامب عدة خيارات عسكرية، أعدها خلال الأشهر الماضية قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر.

وزار كوبر إسرائيل، الأربعاء، حيث التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، ومدير الموساد غوفمان.

كما أبلغ مسؤولون عسكريون صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ووزارة الخارجية سحبتا بعض الموظفين من قواعد ومنشآت أميركية في أنحاء المنطقة، في إجراء احترازي تحسبا لتصعيد محتمل.

ومن المرجح أن يركز أي هجوم أميركي جديد بحسب مسؤولين عسكريين، على ترسانات إيران من الصواريخ والطائرات المسيرة، التي أعاد الحرس الثوري الإيراني بناء جزء كبير منها منذ المرحلة السابقة من القتال.

وتشمل الأهداف المحتملة الأخرى منشآت الطاقة الإيرانية ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري.

إسرائيل تحذر من أسلحة كيميائية وبيولوجية إيرانية

في إطار مساعيها لإقناع واشنطن بالمشاركة في حملة عسكرية جديدة، ركز المسؤولون الإسرائيليون على ما وصفوه بمجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها طهران، ولا سيما قدراتها المزعومة في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن إيران لا تزال تمتلك قدرات كبيرة يمكن أن تهدد دول المنطقة، أو تُستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وأوروبا.

كما أثاروا احتمال أن تقوم إيران بتجهيز طائرات مسيرة بمواد كيميائية أو عوامل بيولوجية، واستخدامها لمهاجمة إسرائيل أو دول مجاورة.

ترامب يعلق على مزاعم وجود مخطط لتفجير "قنبلة قذرة"

تطرق ترامب إلى هذه المخاوف خلال الليل، عندما سُئل عن تقرير منفصل يزعم أن إيران تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" مشعة في واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي إن هناك مؤشرات على أن طهران تدرس تطوير أسلحة بيولوجية ومواد كيميائية، بعدما جرى تعطيل قدراتها النووية.

وأشار إلى أن الصورة قد تصبح أكثر وضوحا بعد الأول من يناير.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لسكان واشنطن الشعور بالقلق، أجاب بأنه لا يعتقد ذلك، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستدمر إيران إذا وقع هجوم من هذا النوع.