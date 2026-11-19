ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، أن ناقلتي النفط تعرضتا لانفجارين بعد اصطدامهما بألغام بحرية في المضيق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن هوية الناقلتين أو جنسيتيهما، كما لم يحدد موقعي الحادثين أو حجم الأضرار والخسائر البشرية المحتملة.

ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الرواية الإيرانية.

ويأتي الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.