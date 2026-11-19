وجاءت التصريحات في مستهل القمة التي جمعت الرؤساء الثلاثة بمدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في أول اجتماع من نوعه بين قادة الدول الثلاث.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله: "لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، ويجب ألا تخاض أبدا. يجب بذل كل الجهود لتجنب حرب نووية، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأكد الرئيس الصيني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، ضرورة الحظر الشامل للأسلحة النووية وتدميرها بالكامل، وصولا إلى إقامة عالم خال منها.

كما دعا شي الدول الثلاث إلى تحمل مسؤولياتها الدولية، باعتبارها قوى كبرى وأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وقال: "ينبغي لبلداننا الثلاثة أن تكون قدوة، وأن تتعاون في مواجهة التحديات العالمية، وتعمل معا لصون السلام والاستقرار في العالم، وتسهم بقدر أكبر في تقدم البشرية".

ووصف الرئيس الصيني القمة بأنها "محطة مفصلية"، مشيرا إلى أنها تمثل أول اجتماع يجمع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة.

بوتين: مصلحة مشتركة في تسوية حرب أوكرانيا

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدول الثلاث تتقاسم مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة في تسوية النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين: "تتلاقى مصالح بلداننا في كثير من الجوانب فيما يتعلق بحل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك بالطبع النزاع في أوكرانيا".

وأضاف أن التعاون البناء بين روسيا والولايات المتحدة والصين يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي.

وأوضح أن المباحثات ستتناول القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة، اللذين تأثرا بشدة جراء الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وشدد بوتين على أهمية التنسيق بين القوى الثلاث في مواجهة التحديات الدولية، انطلاقا من مسؤوليتها المشتركة عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

ترامب: نحن نصنع التاريخ

بدوره، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القمة الثلاثية بأنها حدث تاريخي، معربا عن سعادته بعقد أول اجتماع يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقال ترامب مخاطبا نظيريه الروسي والصيني: "يسعدني أن هذه الزيارة أتاحت لنا أيضا فرصة عقد أول لقاء ثلاثي على الإطلاق بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين".

وأضاف: "وبهذا المعنى، وبمعان أخرى كثيرة في رأيي، نحن اليوم نصنع التاريخ بالفعل".

وتأتي القمة في ظل تحديات أمنية واقتصادية دولية، أبرزها الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، فضلا عن المخاوف المرتبطة بالأسلحة النووية وأمن الطاقة.

وتضع المباحثات قضايا الأمن والاستقرار العالميين على طاولة قادة الدول الثلاث، وسط ترقب لما إذا كانت الدعوات إلى التعاون ستترجم إلى تفاهمات بشأن النزاعات القائمة.