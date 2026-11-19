وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب، ردا على سؤال بشأن تقارير عن هجوم إيراني محتمل: "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس استخدام الغازات، وتدرس استخدام الأسلحة البيولوجية"، واصفا الإيرانيين بأنهم "بغيضون".

وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن تهديدات محتملة تستهدف العاصمة واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن تقييمات استخباراتية أميركية وردت هذا الأسبوع، أن إيران قد تكون بصدد التخطيط لتفجير ما يعرف بـ"القنبلة القذرة" في العاصمة الأميركية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي للأميركيين القلق من احتمال وقوع هجوم إيراني على الولايات المتحدة، استبعد ترامب ذلك، محذرا من رد أميركي حاسم.

وقال الرئيس الأميركي: "إذا حدث ذلك، فسنقضي عليهم".

وجاءت تصريحات ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، المنعقدة في مدينة شنتشن جنوبي الصين، وسط تصاعد المخاوف من مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران.