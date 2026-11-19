وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون الرسمي الروسي ضابطا في البحرية الروسية يحمل الحقيبة السوداء ضمن الوفد المرافق لبوتين، خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي المقطع، اقترب الإعلامي الروسي يفغيني بوبوف من الضابط وسأله: "هل هذه هي الحقيبة النووية؟"، فأجابه: "نعم، هي بعينها".

وتعد "تشيغيت" جزءا من منظومة القيادة والسيطرة النووية الروسية، وتتيح للرئيس التواصل مع القيادة العسكرية بشأن إصدار أوامر استخدام الأسلحة النووية.

وترافق الحقيبة الرئيس الروسي في تنقلاته الداخلية والخارجية، ضمن الإجراءات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمهامه.