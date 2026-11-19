وقال أوشاكوف إن اللقاء، الذي استمر نحو 35 إلى 40 دقيقة، تناول سبل تسوية النزاع الأوكراني، إلى جانب العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن والتحضيرات للقمة الثلاثية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن أوشاكوف قوله: "كان اجتماعا مثمرا، ناقشنا خلاله التحضيرات للقمة الثلاثية وبعض القضايا المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية، وبطبيعة الحال، تطرقنا مباشرة إلى تسوية النزاع الأوكراني".

وأضاف أنه يمكن اعتبار أوكرانيا الموضوع الرئيسي الذي تناوله الرئيسان خلال اجتماعهما.

ووصف أوشاكوف أجواء اللقاء بالإيجابية، مشيرا إلى أن بوتين كان في حالة معنوية ممتازة عقب انتهاء المباحثات.

وعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في مدينة شنجن جنوب الصين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرئيسين الأميركي والروسي وهما يتصافحان، فيما بدا بوتين مبتسما.

من جانبه، أعرب ترامب عن تفاؤله بنتائج المحادثات، قائلا إن "الكثير من الأمور الرائعة" قد تسفر عنها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات بين واشنطن وموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، وسط ترقب لما قد تسفر عنه القمة الثلاثية من تفاهمات بشأن الملفات الدولية.

وكان آخر لقاء جمع ترامب وبوتين قبل اجتماعهما في الصين قد عقد في أغسطس 2025 بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأميركية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".