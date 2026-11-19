وجاء ذلك عقب اجتماع عقده قادة التكتل في مقر الكنيست، إذ أعلنوا في بيان مشترك توصلهم إلى "اتفاق كامل" بشأن الضرورة الملحة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وشارك في الاجتماع كل من آيزنكوت، ونفتالي بينيت، رئيس حزب "بياحد"، ويائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد"، ويائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين"، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا".

وأوضح القادة في بيانهم أنهم ناقشوا "حالة الطوارئ الحقيقية التي تواجهها إسرائيل حاليا على المستويات الأمنية والاجتماعية والدولية"، فضلا عن "الحساسية البالغة للأيام المقبلة"، وفقما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

لقاء منفرد بين بينيت ونتنياهو يثير التساؤلات

قبل انعقاد اجتماع قادة التكتل، أجرى بينيت لقاء منفردا مع نتنياهو.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء أن الاجتماع بين بينيت ونتنياهو لم يجر بالتنسيق مع آيزنكوت.

وأدى هذا اللقاء إلى تأجيل اجتماع قادة التكتل المعارض إلى وقت لاحق من بعد ظهر الأربعاء.

وعقب انتهاء الاجتماع، وجه صحفيون سؤالا إلى غولان بشأن ما إذا كان لقاء بينيت ونتنياهو قد نوقش خلال اجتماع قادة المعارضة.

لكن غولان رفض الكشف عن التفاصيل، موضحا أنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع، نظرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"محادثة حساسة".

من جانبه، رفض بينيت الإجابة عن أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين معسكر نتنياهو والتكتل الذي يقوده آيزنكوت.

لابيد يرد على التكهنات بشأن انقسام تكتل آيزنكوت

في أعقاب اللقاء المنفرد بين بينيت ونتنياهو، تصاعدت التكهنات بشأن احتمال وجود خلافات داخل التكتل الذي يقوده آيزنكوت، أو إمكانية حدوث انقسام بين الأحزاب المشاركة فيه.

إلا أن زعيم حزب "يش عتيد" لابيد سعى إلى تبديد هذه التكهنات، مؤكدا أن التكتل لا يزال متمسكا بهدفه الأساسي المتمثل في تشكيل حكومة جديدة.

وذكر لابيد، ردا على سؤال بشأن اجتماع بينيت ونتنياهو، أن الشائعات والتكهنات التي تحيط بـ"كل اجتماع أو إحاطة أمنية أو محادثة" لن تدفع التكتل إلى فقدان التركيز على هدفه.

وأوضح أن هذا الهدف يتمثل في "تشكيل حكومة جديدة وفعالة وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل بنجاح".

وأضاف لابيد: "أواصل أنا وبينيت العمل بلا كلل من أجل تشكيل حكومة تغيير بقيادة آيزنكوت".

بينيت يرفض المشاركة في حكومة وحدة برئاسة نتنياهو

في تطور لافت، أكد مقربون من بينيت أنه لن يشارك في حكومة وحدة وطنية يتولى نتنياهو رئاستها.

وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الذي عقده بينيت مع نتنياهو في الكنيست، الأربعاء.

وأشار المقربون من بينيت إلى أن السيناريو الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية الذي يمكن أن يكون "مطروحا" بالنسبة إليه هو أن يتولى آيزنكوت رئاسة الوزراء أولا، في حال التوصل إلى اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة.

ويعني ذلك أن بينيت يشترط، في هذا السيناريو، أن يبدأ آيزنكوت فترة رئاسة الوزراء قبل انتقال المنصب إلى طرف آخر بموجب اتفاق التناوب.

وأكد مساعدو بينيت أنه سبق أن عرض هذا الموقف على آيزنكوت وبقية قادة التكتل.

بينيت يترك الخيارات السياسية مفتوحة

رغم رفضه المشاركة في حكومة وحدة يرأسها نتنياهو، شدد مقربون من بينيت على أنه لم يستبعد سيناريوهات سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضحوا أن بينيت يعمل على تشكيل ما وصفوه بـ"حكومة جيدة".

وأضافوا أنه يتعامل بحذر مع المفاوضات الجارية، ويتعمد إبقاء جميع الخيارات السياسية مطروحة، بهدف تسهيل التوصل إلى صيغة تتيح تشكيل حكومة.

وتشير هذه التطورات إلى أن بينيت يسعى إلى الجمع بين موقفه الرافض لتولي نتنياهو رئاسة حكومة وحدة يشارك فيها، وبين الحفاظ على هامش للمناورة السياسية يسمح بمواصلة المفاوضات بشأن ترتيبات حكومية بديلة.