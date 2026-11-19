وقال كلايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي: "ما زلنا ملتزمين بكشف المخططات الإيرانية القاتلة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وردعها ومكافحتها".

وأضاف: "لقد ازدادت هذه التهديدات بشكل كبير. وأصبح رجالنا ونساؤنا في الخارج، وكذلك الموجودون هنا داخل الولايات المتحدة، يواجهون مستوى أعلى من التهديدات"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وفي مذكرة اطلعت عليها وكالة "رويترز" الشهر الماضي، حذر كلايتون من أن إيران كثفت جهودها لاستهداف أفراد أميركيين، مشيرا إلى أن مخططات طهران لتنفيذ عمليات قاتلة ضد مواطنين أميركيين وصلت إلى "مراحل متقدمة".

ونشرت شبكة "سي إن إن" هذا الأسبوع تقريرا استند إلى تقييمات استخباراتية أميركية، تناول احتمال أن تكون إيران تخطط لتنفيذ هجوم باستخدام "قنبلة قذرة" في العاصمة واشنطن.

والقنبلة القذرة هي عبوة تستخدم متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة في المنطقة المحيطة، ولا تعتمد على تفاعل نووي متسلسل، كما هو الحال في الأسلحة النووية.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الأربعاء، سئل كلايتون عن تقرير الشبكة الأميركية، لكنه رفض مناقشة أي معلومات تتعلق بتهديدات محددة، مع إقراره بأن مثل هذه المخاطر ليست جديدة.

وأوضح كلايتون: "هناك مجموعة من التهديدات التي نشير إليها، كما تعلمون، باعتبارها تهديدات تتعلق بالتدمير الجماعي للمدنيين، أو أيا كانت التسمية التي تريدون استخدامها، وهي تهديدات موجودة منذ فترة طويلة".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه لا يعتقد بوجود تهديد وشيك يستهدف العاصمة الأميركية.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع احتمال أن تكون إيران تخطط لتنفيذ هجوم.

قائد "سنتكوم" يجري محادثات أمنية في إسرائيل

تتواصل المناقشات بشأن احتمال استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، وهو خيار أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في حكومته يدفعون باتجاهه.

وفي هذا السياق، زار قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل، الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين.

والتقى كوبر في تل أبيب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، ومدير جهاز الموساد رومان غوفمان.

كما أجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني مع زامير وعدد من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المحادثات تناولت "التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، أن الجيش الأميركي سيتعامل مع السفن التي تتلقى شحنات في عرض البحر من سفن محملة ببضائع من إيران باعتبارها سفنا تحاول التحايل على الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وحذرت القيادة من أن هذه السفن قد تتعرض لإجراءات عسكرية أميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصارا بحريا على صادرات النفط المرتبطة بإيران للمرة الأولى في 13 أبريل، قبل رفعه في يونيو، عقب توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم أولي بشأن اتفاق محتمل.

لكن الحصار أعيد فرضه في 14 يوليو، بعد انهيار التفاهم بين الجانبين.

وبالتوازي مع ذلك، سعت إيران إلى عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية.