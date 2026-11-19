وجاءت تصريحات الرئيسين خلال لقائهما في مدينة شنجن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في ثالث اجتماع يجمعهما خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب دعا الصين إلى زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، في خطوة تعكس اهتمام واشنطن بتعزيز الصادرات الزراعية إلى السوق الصينية.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية التعاون بين واشنطن وبكين في التعامل مع القضايا المرتبطة بإيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التعاون.

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة مستقرة وتشهد تحسنا، مؤكدا التزامه بالعمل مع ترامب لتوجيهها نحو المسار الصحيح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شي قوله: "وضعنا تعريفا جديدا لعلاقات صينية أميركية بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وأضفنا إليها بعدا جديدا قائما على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل".

وتأتي المباحثات في ظل مساعي البلدين للحفاظ على استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط خلافات بشأن التجارة والتكنولوجيا وقضايا الأمن الدولي.

ويبرز ملفا التجارة وإيران ضمن القضايا المطروحة في اللقاء، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع صادراتها الزراعية، بينما تؤكد بكين أهمية الاستقرار الاستراتيجي والاحترام المتبادل في إدارة العلاقات الثنائية.