ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، عن المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، القائدة كاتي كونيغ، قولها إن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، المتمركزة أساسا في اليابان، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ حاليا "عمليات اعتيادية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت مغادرة الحاملة خلال الأسبوع نفسه الذي وصلت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط، مما رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة قبالة إيران مؤقتا إلى 3، وهو مستوى انتشار غير معتاد.

وبحسب الوكالة، تواصل الولايات المتحدة الاعتماد على حاملتي طائرات، إلى جانب أكثر من 12 مدمرة وطرادا وسفينة قتالية ساحلية، لدعم عملياتها العسكرية في المنطقة.

وتشكل حاملات الطائرات عنصرا رئيسيا في الانتشار البحري الأميركي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ تشارك القوات البحرية في فرض حصار على حركة السفن التجارية المتجهة من إيران وإليها.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال هذا الحصار، إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، عبر تقييد صادراتها النفطية ومنع وصول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وتأتي إعادة توزيع حاملات الطائرات في وقت تواصل فيه واشنطن عملياتها العسكرية والبحرية ضد إيران، مع الحفاظ على وجود عسكري مكثف في المياه المحيطة بها.