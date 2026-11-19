وقال هيغسيث، خلال زيارة إلى السفارة الأميركية في كراكاس، إن فنزويلا تحولت من "أشد تهديد إقليمي عدوانية" للولايات المتحدة إلى "شريك أمني ممتثل"، مشيدا بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن هيغسيث قوله إن "التعاون الوثيق" مع رودريغيز ساعد على تحقيق الاستقرار في فنزويلا ومواجهة التنظيمات المتورطة في تهريب المخدرات، التي وصفها بأنها "إرهابية".

ولم تقدم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تفاصيل إضافية بشأن بنود الاتفاق العسكري الجديد أو آليات تنفيذه.

من جانبها، رحبت رودريغيز بتوسيع التعاون العسكري مع واشنطن، معربة عن أملها في الارتقاء بالتعاون العسكري والتقني إلى "أعلى مستوى ممكن"، بما يسمح للبلدين بالتصدي للتهديدات المشتركة.

اتفاق الطاقة وحرب إيران

وتطرق هيغسيث إلى اتفاق الطاقة بين واشنطن وكراكاس، رابطا أهميته بالتداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية مع إيران، التي أدت إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن الاتفاق النفطي مع فنزويلا "يجعل من مضيق هرمز عاملا غير مؤثر بالنسبة لنصف الكرة الغربي"، في إشارة إلى مساعي واشنطن لتقليل اعتماد المنطقة على إمدادات الطاقة التي تمر عبر الخليج.

وكان اضطراب إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعار البنزين من بين العوامل التي أسهمت، بحسب تقرير الوكالة، في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية هذا الشهر.

وأكدت رودريغيز أن التعاون بين البلدين يتيح تطوير قطاع الطاقة في الولايات المتحدة وفنزويلا، بما يعود بالنفع على شعبيهما.

وتأتي زيارة هيغسيث إلى كراكاس في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في فنزويلا، منذ العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال مادورو في يناير الماضي.

ويمثل الاتفاق الجديد خطوة إضافية نحو إعادة بناء العلاقات الأمنية بين واشنطن وكراكاس، بعد سنوات من التوتر بين البلدين، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى توسيع شراكاتها الإقليمية وتأمين مصادر بديلة للطاقة.