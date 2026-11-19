وجاءت تصريحات ماسك خلال مقابلة مع الصحافي أندرو روس سوركين، على هامش قمة "ديل بوك" التي تنظمها صحيفة "نيويورك تايمز"، ردا على انتقادات زيلينسكي للقيود التي قال إنها تؤثر على قدرات الجيش الأوكراني في مواجهة الهجمات الروسية.

وكان زيلينسكي جدد، الأسبوع الماضي، شكواه من قيود وصفها بأنها "ممنهجة" على نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية، الذي تديره شركة "سبايس إكس"، مشيرا إلى أن الاتصالات باتت تعمل فقط عندما تتحرك الأجهزة بسرعة تقل عن 161 كيلومترا في الساعة.

وعندما سأل سوركين ماسك عن استخدام زيلينسكي اسم "ستارشيلد" لوصف النظام المتأثر بالقيود، أجاب: "هذا غير صحيح. لا أريد أن أصدمك، لكن زيلينسكي ليس صادقا دائما".

وأضاف ماسك، ردا على سؤال بشأن طبيعة النظام المعني، أن الرئيس الأوكراني "يكذب"، معتبرا أن ما تطلبه كييف فعليا هو السماح باستخدام شبكة "ستارلينك" في عمليات عسكرية هجومية.

وأوضح أن الشركة فرضت حدا أقصى للسرعة التي يمكن عندها تشغيل خدمات "ستارلينك"، يعادل السرعة المسموح بها على الطرق السريعة في أوكرانيا.

وقال ماسك: "ما أحاول قوله هو أن زيلينسكي يطلب في الواقع استخدام أقمار ستارلينك التجارية في عمليات عسكرية هجومية، وقد رفضنا ذلك، كما رفضناه منذ بداية هذا النزاع. انتهى الأمر".

وكانت أوكرانيا أثارت هذه المسألة الشهر الماضي، معتبرة أن القيود المفروضة على خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تعرقل قدرتها على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة الروسية.

وتسلط تصريحات ماسك الضوء على الخلاف بشأن الاستخدامات العسكرية لشبكة "ستارلينك"، التي تعتمد عليها أوكرانيا في الاتصالات خلال الحرب مع روسيا، وسط تباين بين مطالب كييف بتوسيع قدراتها التشغيلية ورفض الشركة الأميركية استخدامها في العمليات الهجومية.

وتوفر "ستارلينك" خدمات الإنترنت والاتصالات عبر شبكة من الأقمار الاصطناعية، بينما يمثل "ستارشيلد" نظاما منفصلا طورته "سبايس إكس" لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والعسكرية والأمنية.