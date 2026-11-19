ويضم الوفد الأميركي المرافق لترامب وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، في مؤشر إلى أهمية الملفات الاقتصادية والمالية إلى جانب القضايا السياسية والدبلوماسية.

أما الوفد الروسي، فيضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ويعزز حضور سيلوانوف ودميترييف التوقعات بأن تخفيف العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على روسيا سيكون من أبرز القضايا المطروحة، بالنظر إلى ارتباط منصبيهما المباشر بالسياسات المالية والاستثمارية الروسية.

كما أن مشاركة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تكتسب أهمية خاصة، نظرا إلى الدور الذي تؤديه وزارته في إدارة العقوبات الاقتصادية الأميركية وتنفيذها.

وتشير هذه التركيبة إلى احتمال بحث ترتيبات اقتصادية ومالية بين واشنطن وموسكو، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على التعاملات والاستثمارات الروسية.

ومع ذلك، فإن تشكيل الوفدين لا يؤكد وجود اتفاق مسبق بشأن رفع العقوبات، أو أن الملف سيكون البند الوحيد على جدول الأعمال، إذ لم يرد في المعلومات المتاحة إعلان رسمي يحدد أولويات المباحثات.

وتخضع روسيا لعقوبات أميركية وغربية واسعة تستهدف قطاعاتها المالية والمصرفية وقطاع الطاقة، فضلا عن شركات ومسؤولين روس، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويجعل حضور المسؤولين الماليين من الجانبين مستقبل هذه العقوبات أحد أبرز الملفات المحتملة في لقاء ترامب وبوتين، وسط ترقب لما إذا كانت المباحثات ستفضي إلى خطوات عملية لتخفيف القيود الاقتصادية على موسكو.