وبين المصالح الاقتصادية لبكين وموسكو ورغبة واشنطن في معالجة الأزمة، تبقى قضايا البرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز والضمانات الأمنية لطهران عقبات أمام التوصل إلى تفاهم.

وفي حديثهما إلى "سكاي نيوز عربية"، رأى الأكاديمي والباحث السياسي محمود الأفندي أن مصالح القوى الثلاث تدفعها إلى البحث عن مخرج، لكنه حذّر من المبالغة في توقع نتائج القمة. أما عضو الحزب الجمهوري نيقولا شحود فشكك في قدرة الضغوط على دفع طهران إلى التراجع، ورجح أن ينتج اللقاء خريطة طريق لاجتماع لاحق في ميامي.

مصالح مشتركة وأهداف متباينة

وربط الأفندي أهمية الملف الإيراني بموقع طهران في المشاريع الاقتصادية الروسية والصينية، وفي تجمع بريكس ومنظمة شنغهاي، إلى جانب رغبة موسكو في استعادة علاقاتها مع واشنطن. لكنه اعتبر أن هذه المصالح لا تلغي اختلاف أهداف العواصم الثلاث، واصفا الاجتماع بأنه فرصة أولية لتبادل الأفكار بشأن مسار إنهاء الحرب.

وقال إن التفاوض سيواجه ملفات معقدة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز وأمن الطاقة، فضلا عن مطالبة طهران بضمانات تحول دون تعرضها لهجوم أميركي جديد. ورأى أن اتساع النفوذ الأميركي داخل إيران يثير مخاوف موسكو وبكين، لأنه يمنح واشنطن منفذا نحو آسيا الوسطى، التي وصفها بأنها عمق استراتيجي للبلدين.

الطاقة بين الأرباح والاستقرار

ورفض الأفندي اعتبار ارتفاع أسعار الطاقة مكسبا استراتيجيا لروسيا، قائلا إن العائدات الإضافية قد تكون مؤقتة، وإن الأسعار قد تتراجع بشدة بعد الحرب.

ووضع استقرار الأسواق والعقود طويلة الأمد في مقدمة المصالح الروسية والصينية، بدلا من المكاسب المرتبطة بتقلبات الأسعار.

من جانبه، قال شحود إن الدول الثلاث تتقاطع في مصلحتها بوقف الحرب، رغم اعتقاده بأن الصين تستفيد من بعض تداعياتها. وربط حسابات بكين بالحفاظ على الاستقرار المالي وتوسيع نفوذها الاقتصادي. لكنه استبعد أن تتخلى طهران بسهولة عن مطالبها، لأنها ترى نفسها، بحسب تقديره، في موقع المنتصر.

واستشهد شحود بمطلب إيران إدارة مضيق هرمز، معتبرا أن التفاهم على هذا الأساس غير ممكن، لأن مصالح الملاحة فيه تتجاوز واشنطن وطهران. وفي المقابل، رجح الأفندي أن يتطلب إقناع إيران بإنهاء الصراع تقديم تنازلات لها، لا الاكتفاء بتفاهم بين القوى الثلاث.

أوكرانيا وحدود المقايضة

وطرح شحود تصورا لتنازلات متبادلة بشأن أوكرانيا، يشمل عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي مقابل مكاسب إقليمية لروسيا في دونباس وضمانات تتصل بأمن أوروبا.

وقدّم ذلك بوصفه سيناريو محتملا، لا اتفاقا جرى التوصل إليه، معتبرا أن موسكو تسعى إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عليها.

أما الأفندي فرفض اختزال إيران في ورقة للمقايضة بشأن أوكرانيا، وقال إنها شريك استراتيجي لروسيا والصين بالنظر إلى موقعها في طرق التجارة والمشاريع الآسيوية.

كما اعترض على مطالبة موسكو وبكين بوقف إمداد طهران بالسلاح، مستندا إلى علاقات التعاون الاستراتيجي معها.

وفي ملف تايوان، رأى شحود أن الخلاف يظل شديد الحساسية لبكين وواشنطن، واستبعد أن تقبل الولايات المتحدة مقايضة بشأنه.

وبين هذه الملفات، تتجه توقعات الضيفين إلى قمة تمهيدية تفتح مسارا لمباحثات لاحقة، مع استمرار الخلاف على حجم التنازلات والضمانات التي يمكن أن تنهي الحرب الإيرانية.