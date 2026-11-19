لكنه ميّز بين الضربات المحدودة التي قال إنها تهدف إلى تثبيت الانتشار الأميركي ومنع مكاسب إيرانية جديدة، وبين قرار استئناف حرب شاملة، معتبرا أن العمليات الجارية لا تعني بالضرورة اتخاذ هذا القرار.

وقال العزاوي، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن وصف الوضع بأنه "لا حرب ولا سلم" لا يعكس، في تقديره، استمرار المواجهة.

وأضاف أن إيران تستخدم أدوات تشمل الهجمات السيبرانية والشبكات الخارجية واستهداف الملاحة، فيما تعمل القوات الأميركية وفق قواعد اشتباك تسمح للقيادات الميدانية بالتعامل مع أهداف محددة دون الرجوع إلى القيادة السياسية في كل مرة.

ضربات محدودة لحماية خطوط الانتشار

وفسّر العزاوي عدم إعلان البنتاغون بعض الضربات بأنها إجراءات للمحافظة على الوضع العملياتي وخطوط الانتشار التي استقرت عند وقف إطلاق النار.

وقال إن هذا النمط، الذي يُوصف أحيانا بـ"جز العشب"، يهدف إلى تحييد تحركات إيرانية تمنح طهران مكاسب تكتيكية، أو تتيح لها إدخال قوات ووسائل عسكرية جديدة.

وتوقف عند أهمية جزيرة قشم، بمحاذاة الساحل الإيراني وممر هرمز، مشيرا إلى وجود مطار وقوة بحرية فيها.

ورأى أن موقعها يمنح القوات الإيرانية القدرة على استخدام وسائل عسكرية أقرب إلى أهدافها والعودة بسرعة أكبر مقارنة بالانطلاق من الساحل. وتأتي هذه الأهمية، وفق قراءته، ضمن محاولات طهران توسيع مساحة تحركها في البحر.

وقال العزاوي إن أربع سفن تعرضت للاستهداف في المضيق خلال يوم واحد، وما يقارب 14 سفينة خلال الأسبوع السابق للمقابلة. واعتبر أن هذه الهجمات لا تعني أن إيران تفرض إيقاع الحرب، بل إنها تحاول توسيع ساحاتها وتنويع أدواتها لتخفيف أثر الحصار، مع نقل جانب من تداعيات المواجهة إلى الدول العربية.

8 أشهر من دون إطار تفاوضي

وانتقد العزاوي طول فترات التهدئة، قائلا إن طهران احتفظت خلال 8 أشهر بالجزء الأكبر من قدراتها بعيدا عن الضربات، ما أتاح لها إعادة ترتيب تحركاتها وتوسيع نشاط فيلق القدس.

ورأى أن القرارات السياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تأخذ دائما المتطلبات العسكرية والاستراتيجية في الحسبان.

كما انتقد أداء الوسطاء وما اعتبره تقديم صورة مخففة عن موقف طهران إلى ترامب. وتطرق إلى دور نائب الرئيس جي دي فانس في نقل رسائل عن استعداد الإيرانيين للتفاوض، مقابل استمرار العمليات. وقال إن وقف إطلاق النار كان يفترض أن يتبعه وضع إطار للمحادثات خلال أسبوع أو أسبوعين، وهو ما لم يتحقق، بحسب تقديره، طوال تلك الفترة.

حصار غير كامل وخيارات عسكرية

وأوضح العزاوي أن الحصار المفروض على إيران بحري بالأساس، ولا يغلق جميع منافذها، خصوصا مع اعتماد الحرس الثوري على اقتصاد موازٍ.

وفي قراءته لاستهداف القواعد الأميركية في البحرين والكويت، رأى أن طهران تحاول استعادة نفوذ سابق بقدرات تضررت، مع توظيف الإعلام لإظهار قدرتها على مواصلة المواجهة. واعتبر أن محدودية الرد تتيح لها تكرار محاولاتها.

ورجح أن يسهم اجتماع محتمل بين ترامب والرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في تحديد المسار المقبل.

وطرح سيناريو لحرب أميركية خاطفة تستمر سبعة أيام وتستخدم وسائل مختلفة عن الجولة السابقة، من دون تقديمه بوصفه قرارا معلنا. كما اعتبر الفترة الممتدة حتى نهاية فبراير أكثر ملاءمة للعمليات من الناحية الجوية، فيما تبقى الضربات الحالية، وفق توصيفه، موجهة إلى منع إيران من تغيير الوضع الميداني.