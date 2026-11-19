وتتجه أنظار العالم بالتوازي مع افتتاح المنتدى إلى القمة الثلاثية غير المسبوقة التي يستضيفها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش "أبيك"، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه من تفاهمات حول أبرز النزاعات العالمية.

قبيل انعقاد اللقاء الثلاثي المرتقب بعد ظهر اليوم، والذي أوضح الكرملين أنه لن يمتد لأكثر من ساعة، أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بأن الرئيسين ترامب وبوتين سيعقدان اجتماعا ثنائيا في شنجن اليوم نفسه.

وكان القادة الثلاثة قد توسطوا الصورة التذكارية لقادة "أبيك"، بمشاركة عدد من الزعماء أبرزهم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ورئيسا الوزراء الكندي مارك كارني والأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، رسم قادة أميركا والصين وروسيا ملامح رؤيتهم للتعاون الدولي والملفات التكنولوجية والاقتصادية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب عن تطلعه لعقد "اجتماع ثلاثي تاريخي" مع نظيريه الصيني والروسي. وعلى الصعيد التكنولوجي، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستكون الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة إدارته "بشكل سليم وحذر".

أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فطالب بتعزيز رقمنة التجارة والاستثمار، وإرساء ركائز مبتكرة يقودها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأكد دعم بلاده للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخلق بيئة عادلة وغير تمييزية، معلناً تقديم الصين مبلغ 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي في إطار "أبيك".

من جهته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا جميع الشركاء الإقليميين إلى استخدام البنية التحتية اللوجستية لبلاده.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر بوتين أن القمة الثلاثية ستكون "مفيدة جداً"، مؤكدا فشل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وداعياً إلى الوحدة والحوار بدلا من الانقسام والإنذارات.

وتكتسب القمة أهمية تاريخية نظرا لانعقادها في ظل أزمات دولية متصاعدة، أبرزها حرب أوكرانيا، وحرب إيران، إلى جانب ملف نزع السلاح النووي بعد انتهاء مفعول المعاهدة الثنائية بين واشنطن وموسكو في فبراير الماضي.

وفي حين أشارت بكين إلى أن النقاشات ستتناول "السلام العالمي" و"الاستقرار الاستراتيجي بين القوى الكبرى"، تثير القمة مخاوف أوروبية وأوكرانية من إمكانية سعي القادة الثلاثة إلى تقاسم جديد للنفوذ أو بحث مصير أوكرانيا دون التشاور مع كييف أو حلفائها.

وكان الرئيس الصيني قد مهد لهذه القمة باستقبال استثنائي خصّ به ترامب عند سلم الطائرة لدى وصوله الأربعاء، في سابقة هي الأولى لزعيم صيني منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك رداً على استقبال مماثل حظي به شي في الولايات المتحدة في سبتمبر.

ويرى مراقبون أن اجتماع قادة بحجم ترامب وبوتين وشي في توقيت واحد قد يحمل لحظات غير متوقعة تتجاوز الترتيبات البروتوكولية الصينية الدقيقة.