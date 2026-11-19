وبحسب الوكالة، صدر الحكم بناء على تهم تتعلق بشراء أصوات خلال المؤتمر، كما جرى تجريد المتهمين التسعة من حقوقهم السياسية، علما أن الأحكام لا تزال قابلة للاستئناف.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت محكمة في أنقرة قد رفضت العام الماضي دعوى مدنية أولية استندت إلى الاتهامات ذاتها، غير أن محكمة الاستئناف قضت في مايو الماضي ببطلان المؤتمر وأقالت رئيسه.

وقد ندد رئيس الحزب المُقال، أوزغور أوزيل، بهذا الإجراء، معتبرا أنه يمهد الطريق لعودة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، أسس أوزيل و91 برلمانيا في يوليو الماضي "الحزب الجديد"، الذي أصبح منذ ذلك الحين أبرز ممثل للمعارضة في تركيا.

ويعد إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه منافس جدي محتمل لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مسجونا منذ مارس 2025 بتهم فساد وصفت على نطاق واسع بأنها مدفوعة سياسيا.

وقد بدأت محاكمته في مارس الماضي، حيث يواجه 142 تهمة قد تصل عقوبتها في حال إدانته إلى 2430 عاما من السجن.