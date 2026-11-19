تطرق ترامب إلى الملف الإيراني مؤكدا رغبته في التوصل إلى حل جذري وطويل الأمد، حيث قال: «أريد اتفاقًا يكون مستدامًا وقابلًا للاستمرار... فإذا تولّى الرئاسة رئيس سيء أو ضعيف، أريد اتفاقًا يتجاوز صلاحيات الرئيس ويظل ساريا بغض النظر عمن يتولى المنصب".

وشدد الرئيس الأميركي على قرب حسم هذا الملف بقوله: "سأنهي هذا الأمر قريباً. سننهيه بأي طريقة كانت".

اعتراف بالتجسس

وفيما يتعلق بالعلاقات الأميركية الصينية، أقر ترامب بوجود أنشطة تجسس متبادلة بين البلدين قائلا: "نحن نتجسس على الصين، وهم يتجسسون علينا"، ملمحا في الوقت ذاته إلى تفوق الولايات المتحدة في مجال الاستخبارات.

وعندما ضغطت عليه مراسلة "فوكس نيوز" وسألته عما إذا كان سيطلب من بكين التوقف عن التجسس، أجاب ترامب متسائلا: "لماذا توافق الصين طالما أن الولايات المتحدة تفعل الشيء نفسه؟".

وعلى صعيد قطاع التكنولوجيا، علق ترامب على رحيل الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، واصفا إياه بأنه "رجل عبقري"، ومعتبرا مغادرته "خسارة مؤسفة".

وأضاف ترامب: "بعض الناس لا يمكن تعويضهم. لقد كان متقدما بعشر سنوات»، مشيرا إلى أنه ناقش وضع هوانغ بإيجاز مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وعلى الصعيد الداخلي، وجه ترامب رسالة طمأنة للأميركيين داعيا إياهم إلى الاسترخاء، مؤكدا أنه لا داعي لشراء الطعام أو الماء بدافع الذعر في أعقاب الانقطاعات الكبيرة الأخيرة وإعلانه حالة الطوارئ في شبكة الكهرباء.

وفي سياق متصل بالبنية التحتية، دعا ترامب إلى إجراء إصلاح شامل لنظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي المتقادم عقب الانقطاعات المتكررة، قائلا: "نريد إصلاحه، ونريد إصلاحه على أكمل وجه".