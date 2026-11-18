وقال السيسي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "علينا جميعا في هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا وتؤثر على العالم بأكمله، أن نستحضر روح السلام وأثره في منع الصراعات، وتهيئة الأجواء من أجل مستقبل أفضل لكل الشعوب".

وقد حصل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات على الميدالية الذهبية للكونغرس، وتسلمها نجله جمال السادات، في مراسم حضرها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ويعد السادات أول مصري يحصل على هذا التكريم الرفيع من الكونغرس الأميركي.

وفي كلمته خلال المراسم، تحدث جمال السادات عن سعي والده الدؤوب لتحقيق السلام في مصر والشرق الأوسط، كما تطرق إلى العلاقة التي جمعت والده بالرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

وقبل الحفل، قال بيان للخارجية المصرية إن القاهرة تثمن هذا التكريم، والذي يمثل سابقة تاريخية تعكس تقديرا لمسيرة مصر التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه، منذ التوصل لاتفاقيتي كامب ديفيد في سبتمبر ١٩٧٨ وحتى التوصل الي اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر ٢٠٢٥.

و أعربت مصر عن تقديرها لقرار الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب منح الميدالية الذهبية إلى اسم الرئيس السادات تقديراً لإسهاماته التاريخية في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، "وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة".

وكان الرئيس أنور السادات قد اغتيل في أكتوبر من عام 1981 على يد عناصر من الجيش المصري، أثناء عرض عسكري في القاهرة، وذلك بعد مسيرته الحافلة التي تكللت باتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.