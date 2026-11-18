وقال عيسى في تصريحات صحفية إن "ما حصل في البلدة ليس حادث دهس، بل عمل إرهابي.. حادث صعب، وبالأحرى ليس بحادث وإنما عمل إرهابي بشكل متعمد".

وأوضح أن الحادث استهدف 3 نساء كن خارجات من قاعة للأفراح، مشيرا إلى أن "مستوطنا كان يسير بالمركبة بسرعة جنونية ومتعمدا، وقد دهسهن وليس في نقطة واحدة وإنما في ثلاث نقاط؛ واحدة تلو الأخرى".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها "تلقت بلاغا بشأن وقوع حادثة دهس في المنطقة الصناعية بمدينة كفر قاسم، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص".

وأضافت في بيانها، الذي لم يشر إلى هوية سائق المركبة، أن قواتها "سارعت إلى مسرح الحدث، وتمكنت من توقيف مشتبه به بضلوعه في الحادثة".

ويبرز بيان الشرطة وجود تباين واضح بين الروايتين، إذ يتحدث رئيس اللجنة الشعبية عن 8 مصابين في 3 نقاط مختلفة، بينما تشير الشرطة إلى إصابة 3 أشخاص فقط في نقطة واحدة.