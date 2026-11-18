وقبل 7 أكتوبر، كان الجيش الإسرائيلي يمتلك نحو 34 كتيبة، أو ما يصل إلى 38 كتيبة وفقا لبعض التقديرات.

لكن هذا العدد ارتفع منذ ذلك الحين، في انعكاس للتوسع الكبير في الالتزامات العملياتية للجيش بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

ورغم اعتزام الجيش تقليص عدد الكتائب المنتشرة خلال العام المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المتزايدة على الجنود وقوات الاحتياط، فإن حجم الانتشار المخطط له سيظل قريبا من ضعف المستويات المسجلة قبل الحرب.

ويبدو التغيير أكثر وضوحا على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث كانت أربع كتائب فقط منتشرة في 7 أكتوبر 2023.

أما الآن، فيعتزم الجيش الإسرائيلي الإبقاء بصورة دائمة على أكثر من 10 كتائب على طول الحدود مع غزة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعدد القوات التي كانت موجودة عندما شنت "حماس" هجومها على جنوب إسرائيل.

وأوضح الجيش أن توسيع الانتشار العسكري يهدف إلى ضمان احتفاظ إسرائيل بقدرات دفاعية أكبر بكثير من تلك التي كانت تمتلكها قبل الحرب، حتى مع بدء تخفيف الأعباء الاستثنائية المفروضة على أفراد الجيش منذ اندلاع القتال، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووفق الصحيفة، تعكس هذه الخطط توجها أوسع لإعادة هيكلة انتشار الجنود وقوات الاحتياط، بما يحقق التوازن بين ضرورة الاستعداد لاستئناف القتال والتداعيات المتزايدة للخدمة العسكرية المطولة.

الجيش الإسرائيلي يسعى لتقليص خدمة الاحتياط

يشكل تقليص عدد أيام الخدمة السنوية المطلوبة من جنود الاحتياط أحد المحاور الرئيسية للخطة الجديدة.

وفي الوقت الحالي، يُستدعى كثير من جنود الاحتياط للخدمة لمدة تقارب 90 يوما سنويا، بينما يخدم آخرون نحو 60 يوما.

وبموجب الإطار المقترح، يأمل الجيش الإسرائيلي في خفض مدة خدمة الاحتياط إلى 58 يوما سنويا، شريطة أن تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأقرّ الجيش بأن فترات الخدمة الطويلة فرضت ضغوطا كبيرة على العائلات وأماكن العمل وطلاب الجامعات، إذ يواجه جنود الاحتياط صعوبات متزايدة في التوفيق بين الاستدعاءات العسكرية المتكررة ومسؤولياتهم المدنية.

وأصبحت هذه القضية أكثر إلحاحا مع بدء الجيش دراسة الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه نظام قوات الاحتياط خلال السنوات المقبلة.

وحتى في حال تطبيق التخفيضات المقترحة، سيظل جنود الاحتياط مطالبين بالخدمة لفترات أطول بكثير مما كانت عليه الحال قبل 7 أكتوبر، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات تنظيم خدمتهم وسبل تقديم الدعم لهم.

وحدد الجيش الإسرائيلي ثلاث أولويات ينبغي أن توجه تخطيطه العسكري على المدى الطويل، وهي:

1- الحفاظ على الجاهزية لتنفيذ العمليات الهجومية.

2- ضمان استمرار الجاهزية الدفاعية.

3- توزيع الموارد العسكرية المحدودة بكفاءة.

تحذيرات من تراجع مستوى التدريب العسكري

كان تدهور برامج التدريب المنتظمة أحد أبرز المخاوف التي أثارها الجيش الإسرائيلي خلال الإحاطة، بحسب تقرير "جيروزاليم بوست".

ورغم اكتساب الجنود الإسرائيليين خبرة قتالية واسعة خلال السنوات الماضية، أقرّ الجيش بأن الخبرة الميدانية وحدها لا يمكن أن تحل محل التدريب العسكري المنظم.

فقد أدت فترات الانتشار الطويلة إلى تقليص الفرص المتاحة للجنود للتدرب على الإجراءات العسكرية المعتمدة، والحفاظ على مهاراتهم التقنية، وإجراء التدريبات في ظروف خاضعة للرقابة.

وتبرز المشكلة بصورة خاصة في الوحدات المدرعة، حيث كانت أطقم الدبابات قبل الحرب تتدرب بانتظام على الدبابات نفسها، ما يسمح للجنود بالتعرف بصورة دقيقة على مركباتهم ومعداتها وخصائصها التشغيلية.

أما الآن، ومع تقلص الوقت المخصص للتدريب بصورة حادة، فقد يضطر الجيش إلى تخصيص الدبابة نفسها لثلاث وحدات مختلفة خلال يوم واحد.

ونتيجة لذلك، أصبحت أطقم الدبابات تمتلك فرصا أقل لاكتساب معرفة تفصيلية بالمركبات المحددة التي قد تُكلف بتشغيلها في المعارك مستقبلا.

وأوضح الجيش أن تحديات مماثلة تواجه وحدات المشاة والمدفعية، التي تحتاج بدورها إلى تدريبات إضافية رغم الخبرة العملياتية الكبيرة التي اكتسبتها.

ولمعالجة هذه المشكلة، يعتزم الجيش زيادة حجم التدريبات وتحسين جودتها في عدة أفرع عسكرية، بالتزامن مع تقليص الوقت الذي يقضيه الجنود في مهام الانتشار العملياتي الروتينية.

استغلال فترات الهدوء على الحدود للتدريب

يتضمن التوجه الجديد أيضا الاستفادة بصورة أكبر من فترات الهدوء النسبي على الحدود الإسرائيلية.

فخلال فترات القتال المكثف، أبقى الجيش أعدادا كبيرة من الجنود في مواقع أمامية، تحسبا للحاجة إلى إدخالهم في المعارك بصورة فورية.

إلا أنه خلال فترات تراجع الأعمال القتالية، مثل ظروف وقف إطلاق النار الحالية في لبنان، يمكن تحويل الجنود الذين كانوا سيبقون في مواقع دفاعية إلى مهام التدريب العسكري.

ويهدف هذا التغيير إلى ضمان استعداد القوات للحروب المستقبلية، بدلا من قضائها فترات طويلة في مهام أمنية ثابتة نسبيا.

سلاح الجو والمدرعات يواجهان استهلاكا متزايدا للمعدات

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية الأخرى في الحالة الفنية للمعدات العسكرية ومدى توافرها للاستخدام.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الوتيرة الاستثنائية للعمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر أدت إلى تسريع تآكل المركبات البرية والطائرات وغيرها من المنظومات العسكرية.

ونتج عن ذلك تقليص العمر التشغيلي المتوقع لهذه المعدات، إلى جانب ارتفاع متطلبات الصيانة والإصلاح.

ورغم ضرورة إبقاء المعدات متاحة للعمليات القتالية والتدريبات الأساسية، يرى الجيش أن معدلات استخدامها الحالية لا يمكن الاستمرار فيها إلى أجل غير مسمى.

وتكتسب هذه المشكلة أهمية خاصة بالنسبة إلى سلاح الجو الإسرائيلي، الذي حافظ على مستوى مرتفع من الجاهزية تحسبا لتنفيذ عمليات محتملة ضد إيران، بالتزامن مع تنفيذ مهام عسكرية في عدة جبهات.

وقد فرض الحفاظ على هذا المستوى من النشاط على مدى سنوات ضغوطا كبيرة على الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.

وشدد الجيش على أنه بات مطالبا بإيجاد توازن أكثر استدامة بين الجاهزية العملياتية الفورية، والتدريب الضروري، والمحافظة على المعدات لاستخدامها في الصراعات المستقبلية.

كذلك فقد شدد أيضا على أن إسرائيل لا تمتلك موارد مالية غير محدودة تسمح لها باستبدال المعدات أو الحفاظ على وتيرة العمليات العسكرية الحالية إلى أجل غير مسمى.

خطة 2027.. دفاعات أكبر بأعباء أقل

تهدف التغييرات المقترحة لعام 2027 بحسب "جيروزاليم بوست" إلى إرساء توازن عسكري جديد يقوم على الاحتفاظ بقدرات دفاعية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023، مع تقليص الأعباء المفروضة على الأفراد والحفاظ على الموارد اللازمة للصراعات المستقبلية.

وسيكون التحدي الرئيسي أمام الجيش الإسرائيلي هو ضمان أن يؤدي تخفيف الالتزامات العملياتية إلى توفير وقت كاف للتدريب واستعادة الجاهزية والاستعداد طويل المدى، دون إضعاف قدرته على الاستجابة في حال تجدد القتال.

وبذلك، تسعى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الانتقال من نمط الانتشار المكثف الذي فرضته سنوات الحرب إلى نموذج أكثر استدامة، يجمع بين تعزيز الدفاعات الحدودية، وتخفيف الضغط على الجنود وقوات الاحتياط، والمحافظة على كفاءة المعدات والاستعداد لمواجهات عسكرية مستقبلية.