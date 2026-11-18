وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إن توقيت هذه الأعطال قد يثير تساؤلات مشروعة لدى الأميركيين، مؤكدا أن الأجهزة المختصة أجرت عمليات تدقيق وتحقيق واسعة لتحديد أسبابها.

وأضاف: "استنادا إلى ما نعرفه اليوم، وبعد قدر كبير من التدقيق والتحري، فهذه حالات انقطاع منفصلة في الخدمة، ترتبط بأعمال صيانة وتغييرات تقنية. وهي ليست هجوما منسقا أو مدعوما من دولة".

وأوضح أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يواصل مراقبة الشبكات والبقاء في حالة تأهب لرصد أي أنشطة سيبرانية خبيثة محتملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون.

تحذير من مخاطر الذكاء الفائق

وفي سياق متصل، حذر المسؤول الأميركي من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الفائق يعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني، من خلال زيادة سرعة العمليات الهجومية والدفاعية ونطاقها وتعقيدها.

وأشار إلى أن تأثير هذه التقنيات يتجاوز الفضاء السيبراني ليشمل الأمن القومي والعمليات العسكرية والأنشطة التجارية ومكافحة الإرهاب.

وقال إن "الذكاء الفائق يغير كل يوم طريقة إدارتنا للأعمال، وطريقة خوضنا للحروب، وطريقة مكافحتنا للإرهاب".

وحذر من أن التهديدات السيبرانية ليست سوى جزء محدود من التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة، معتبرا أن خصوم واشنطن الخارجيين أصبحوا أكثر تطورا وإصرارا على استهداف المصالح الأميركية.

وأضاف أن هؤلاء الخصوم "باتوا أكثر تطورا وأشد عزما من أي وقت مضى على إلحاق الأذى بالشعب الأميركي وبأسلوب حياتنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تطوير الهجمات الإلكترونية، بالتوازي مع سعي الأجهزة الأمنية إلى توظيف التقنيات نفسها لتعزيز قدراتها الدفاعية.