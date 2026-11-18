ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اللقاء الثنائي سيعقد إلى جانب القمة الثلاثية المقررة بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء مباشر بين ترامب وبوتين منذ قمتهما في ألاسكا عام 2025، التي لم تسفر عن اتفاق لخفض التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي اللقاء في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وكييف، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها.

ورغم تأكيد ترامب مرارا علاقته الجيدة ببوتين، فإنه امتنع عن فرض عقوبات جديدة على موسكو، في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات ميدانية، من بينها تعطل خدمات دعم الأقمار الصناعية المستخدمة في تشغيل طائراتها المسيرة.

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن ترتيبات اللقاء الثنائي لم تُعلن رسميا بعد، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن جدول تحركات ترامب الدبلوماسية خلال زيارته للصين.