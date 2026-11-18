ونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية عن المصادر وصفها الاجتماع بأنه "إحاطة أمنية"، مؤكدة أن بينيت لن يشارك في حكومة يرأسها نتنياهو.

وأضافت المصادر أن بينيت أبلغ رئيس حزب "يشار" آيزنكوت بأنه لن يدعم اتفاقا لتناوب رئاسة الوزراء مع نتنياهو، إلا إذا تولى آيزنكوت منصب رئيس الوزراء أولا.

وقالت المصادر: "بينيت لا يستبعد سيناريوهات أخرى"، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت المصادر أن بينيت: "يعمل على تشكيل حكومة جيدة، وتحركاته تبقي جميع الخيارات مفتوحة، على عكس آخرين لا يفعلون سوى تضييق نطاق هذه الخيارات".

وصوّت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء لاختيار رئيس جديد يعارض سياسة نتنياهو، في خطوة أولى محتملة للتراجع عن أجندته السياسية المثيرة للانقسام، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه آيزنكوت لتشكيل حكومة.

وقال مكتب المتحدث باسم الكنيست إن أحزابا يقودها آيزنكوت، صوتت لتنصيب متان كهانا رئيسا للكنيست بعدما حصل على تأييد 66 نائبا فيما صوت 52 نائبا لمرشح آخر.

ويحل كهانا، وهو عضو في حزب "يشار" المنتمي إلى يمين الوسط بقيادة آيزنكوت، محل أمير أوحانا الذي ينتمي لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو.

وذكر كهانا في خطاب تنصيبه أن "الكنيست الإسرائيلي هو بيت جميع مواطني دولة إسرائيل، وأنوي أن أكون رئيسا للجميع".

والبرلمان الإسرائيلي مكون من غرفة واحد هو الكنيست ويضم 120 مقعدا، ويعد منصب رئيس البرلمان منصبا قويا يتمتع بنفوذ كبير، بما في ذلك تحديد التشريعات التي تُطرح للتصويت.

وسيكون بوسع كهانا الدفع بمشروعات قوانين تحظى بالأولوية لدى التكتل بقيادة آيزنكوت والأحزاب الأخرى الداعمة للجنرال السابق في مسعاه لأن يصبح رئيسا للوزراء.

وتشمل هذه المشروعات تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يعارضه نتنياهو.

كما تتضمن فرض قيود على مدة ولاية رئيس الوزراء وإلغاء قوانين سنتها الحكومة السابقة بقيادة نتنياهو قال منتقدون إنها حدت من صلاحيات السلطة القضائية.

وانتقد حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو هذا التصويت، قائلا إن النواب انتخبوا كهانا "بأصوات مؤيدي الإرهاب".وطوال الحملة الانتخابية، هاجم نتنياهو الأحزاب التي يقودها عرب إسرائيل، قائلا إنها تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وهي تصريحات وصفتها تلك الأحزاب بأنها عنصرية وتمييزية.