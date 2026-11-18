وتسلط زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إلى إسرائيل الضوء على التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل في توقيت تشهد فيه المنطقة تجدد الهجمات المتبادلة، بعد فترة من تراجع العمليات القتالية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة وامتداد تداعياتها إلى دول الخليج.

من جانبه، حذر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، الأربعاء، من أن بلاده مستعدة للرد على أي هجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة، مؤكدا أن الرد لن يقتصر على نطاق جغرافي محدد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حاتمي قوله: "نحن اليوم على أهبة الاستعداد، فإذا ارتكب العدو خطأ وكرر ما قاده سابقا إلى اليأس، فإن ردنا عليه وعلى داعميه سيكون بلا شك أكثر تدميرا ولن يتقيد بحدود جغرافية".

وأضاف أن القوات الإيرانية تراقب التحركات العسكرية المعادية، قائلا: "العدو يعد قواته"، مؤكدا أن الجيش يتابع هذه التحركات بيقظة ويواصل استعداداته.

زيارة قائد "سنتكوم"

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعددا من كبار المسؤولين العسكريين.

وأوضحت القناة أن الزيارة تندرج ضمن اللقاءات الدورية لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، وقد تسهم في تنسيق الاستعدادات لأي تطورات إقليمية محتملة.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المحادثات تركز على تقييم الوضع الأمني الإقليمي، خصوصا التهديد الإيراني.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن مسؤول أميركي أن واشنطن أبلغت ممثلين للجيش الإسرائيلي بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات سابقة إنه لا يرى حاجة إلى استئناف الضربات، ما يعكس تباينا بين الرسائل السياسية والتحركات العسكرية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ضربات على قشم

وتزامنت زيارة كوبر مع إعلان الكويت والبحرين، الأربعاء، التصدي لهجمات بطائرات مسيرة، بعد ساعات من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز.

وأكد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أن طائرات حربية أميركية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحرس الثوري الإيراني في الجزيرة.

وأوضح المسؤول أن الضربات جاءت دفاعا عن النفس، ردا على هجمات استهدفت أفرادا وأصولا أميركية.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهرين من تراجع الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في فبراير الماضي.