وأدى هذا الحشد العسكري على الحدود إلى اقتراب الجيشين من بعضهما البعض إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفقا لما أفاد به (مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة) و(مجموعة الأزمات الدولية)، وهما من مراقبي النزاعات، وكذلك مصدر مقرب من إحدى الجماعات المسلحة المدعومة ​من الحكومة الإثيوبية في تيغراي وآخر مقرب من متمردين مناهضين للحكومة في الإقليم.

ووفقا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة والمصدر ‌المقرب من المتمردين، اشتبك الجانبان ‌في الأيام القليلة الماضية، وهو ما سيكون حال تأكيده أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن المصدر المقرب من الجماعة المسلحة المدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك لـ"رويترز".

وحذر دبلوماسيون وخبراء من احتمال اندلاع صراع بين البلدين منذ اندلاع القتال في سبتمبر بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين ⁠بإقليم تيغراي على الحدود مع ‌إريتريا.

مخاوف من اندلاع حرب أوسع

قال شهود والحكومة الإثيوبية ⁠إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي في أوائل أكتوبر لدعم المتمردين.

ونفت إريتريا ⁠أي توغل في إثيوبيا واتهمت ​أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الأصغر، التي كانت مقاطعة إثيوبية لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993.

ويفصل ​بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

وأثارت الاشتباكات في تيغراي مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في منطقة القرن الأفريقي.

وخاضت إثيوبيا وإريتريا ​حربا ‌حدودية في الفترة من 1998 إلى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. وكان سبب النزاع خلاف حول بلدة بادمي ​الحدودية، التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقا إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.