وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن قادة المعارضة الإسرائيلية يعتقدون أن نتنياهو قد يلجأ إلى خطوات من أجل البقاء في منصبه، بما في ذلك إعادة إشعال حرب شاملة مع إيران.

وخلال عدة أسابيع سبقت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر، مارس نتنياهو ضغوطا لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، لكنه واجه معارضة من أرفع قائد عسكري في إسرائيل، رئيس الأركان الفريق إيال زامير، الذي كان يخشى أن تؤدي العودة إلى الأعمال القتالية إلى تعطيل الانتخابات المقررة.

ووفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الموضوع، يثير إصرار نتنياهو المستمر على استئناف الضربات ضد إيران قلق قادة المعارضة وأوساط داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ويخشى هؤلاء أن يسعى نتنياهو، بصفته رئيسا لحكومة تصريف أعمال، إلى استغلال أزمة تنشأ في زمن الحرب لتحسين فرصه السياسية المتراجعة، خصوصا بعدما حصل منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، على التفويض بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

آيزنكوت يحذر نتنياهو من استفزاز إيران

خلال الأيام الأخيرة، وجه غادي آيزنكوت تحذيرات شديدة اللهجة إلى نتنياهو من إصدار أوامر بتنفيذ أي عمليات عسكرية قد تستفز طهران، في وقت تمر فيه إسرائيل بمرحلة انتقالية حساسة عقب الانتخابات، إذ يمتلك آيزنكوت مهلة حتى 20 ديسمبر لتشكيل ائتلاف حكومي يطيح بنتنياهو من السلطة.

ويرى بعض أنصار نتنياهو أنه في حال عادت إسرائيل إلى حالة الحرب، فقد يتمكن رئيس الوزراء من ممارسة ضغوط على آيزنكوت لدفعه إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، مع استمرار نتنياهو في قيادتها.

وخلال إحاطة أمنية جمعته برئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، طالب آيزنكوت بإبقائه على اطلاع على التطورات الأمنية الحاسمة.

وأعرب قادة المعارضة عن قلقهم عندما أوفد نتنياهو رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن، الجمعة، للقاء مسؤولين أميركيين، من دون إبلاغ آيزنكوت، وفقا لمسؤولين اثنين من أحزاب المعارضة.

خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان

بلغ قلق قادة المعارضة من احتمال شن هجوم إسرائيلي على إيران ذروته في أكتوبر، قبيل الانتخابات.

وفي تلك الفترة، نشر آيزنكوت تصريحات عبر منصة "إكس" دافع فيها عن تحفظات رئيس الأركان إيال زامير على تنفيذ ضربات عسكرية، وحذر نتنياهو من إقالة أرفع قائد عسكري في البلاد.

وقال آيزنكوت في 21 أكتوبر: "أضع ثقتي الكاملة في رئيس الأركان إيال زامير وقادة الجيش الإسرائيلي، الذين يتصرفون انطلاقا من مسؤوليتهم المهنية والتزامهم المطلق بأمن الدولة".

وأضاف: "لن نسمح بتحويل الجيش الإسرائيلي إلى أداة في حملة نتنياهو للبقاء السياسي".

خطة سرية للموساد داخل إيران بعيدا عن الجيش

في مواجهة معارضة الجيش الإسرائيلي، بحث نتنياهو عن خيار آخر قبل الانتخابات.

وطلب نتنياهو من رئيس الموساد غوفمان، بحسب الأشخاص الأربعة المطلعين على القضية، المضي قدما في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، من دون علم مجلس الوزراء أو رئيس الأركان زامير.

وأشارت المصادر إلى أن معلومات بشأن خطة الموساد المزعومة وصلت إلى مسؤولين آخرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم زامير، قبل أن يتسنى تنفيذها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أول من كشف عن التخطيط للعملية بين نتنياهو وغوفمان، لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا نفى أن يكون نتنياهو ورئيس الموساد قد خططا لعملية سرية من دون مشاركة الجيش، واصفا هذه الرواية بأنها "اتهام كاذب".

خلافات داخل المؤسسة الأمنية بشأن أهداف الحرب

جاء الخلاف المزعوم بشأن عملية الموساد في وقت تتزايد فيه معارضة أوساط واسعة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لشن جولة جديدة من الهجمات على إيران، ما لم يثبت أن طهران تسارع نحو امتلاك سلاح نووي، أو أن إسرائيل قادرة على تحقيق هدف استراتيجي واقعي.

وكان الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير قد أسفر عن مقتل المرشد الإيراني، لكنه فشل في إسقاط النظام الإيراني، وأدى إلى حالة من الجمود في مضيق هرمز.

ويرى منتقدون إسرائيليون للحرب أن توجيه مزيد من الضربات إلى إيران سيزيد من تشدد موقف طهران إزاء التوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن برنامجها النووي، وهو ما يعتبرونه الهدف النهائي الذي ينبغي لإسرائيل السعي إلى تحقيقه.

وخلال خطاب ألقاه نتنياهو الشهر الماضي في حفل تخرج عسكري إسرائيلي، بحضور زامير وعدد من كبار الضباط، جدد رئيس الوزراء تأكيده أن هدفه من الحرب ليس التوصل إلى اتفاق، بل الإطاحة الكاملة بالنظام الحاكم في إيران.

وأثارت هذه الرسالة قلق القادة العسكريين، إذ قال إسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي: "إنه يحاول استنساخ نموذج غزة، أي شن جولات جديدة من الضربات بعد ستة أشهر أو سنة، متخيلا أن النظام في إيران سيسقط في نهاية المطاف".

وأوضح زيف: "هذا التصور منفصل تماما عن أي استراتيجية عسكرية. فكل هجوم جديد سيزيد من شعور الإيرانيين بالإهانة، وكلما ازدادت الإهانة، تراجعت فرص دفعهم إلى التوصل إلى اتفاق".

نتنياهو يلوح بمعلومات استخباراتية سرية

خلال ظهوره التلفزيوني بعد الانتخابات، لمح نتنياهو إلى امتلاكه معلومات استخباراتية سرية تشير إلى وجود تهديد نووي عاجل مصدره إيران.

ودعا آيزنكوت إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا التهديد ضمن حكومة جديدة.

لكن آيزنكوت، الذي فاز تكتله بـ48 مقعدا في الكنيست، أي أقل من الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعدا، استبعد حتى الآن الانضمام إلى أي حكومة يحتفظ فيها نتنياهو بمنصب رئيس الوزراء.

ومع ذلك، فإن تشكيل حكومات وحدة وطنية خلال الأزمات ليس أمرا غير مسبوق في إسرائيل، إذ يتفق القادة السياسيون في كثير من الأحيان على تجاوز خلافاتهم لإظهار صورة من التماسك الوطني.

ففي أكتوبر 2023، وبعد أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" انطلاقا من قطاع غزة، انضم آيزنكوت إلى حكومة نتنياهو وزيرا بلا حقيبة، وشغل منصب مراقب في مجلس الحرب المصغر.

كما ضم نتنياهو خصوما سياسيين إلى حكومة وحدة وطنية عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا.

تحذيرات من جر ترامب إلى حرب جديدة

ذكر أحد الأشخاص الأربعة المطلعين على الخلاف بشأن عملية الموساد، وهو مسؤول إسرائيلي كبير سابق، أن تنفيذ عملية سرية استفزازية كان من الممكن أن "يشعل فتيل حرب مع إيران"، وأن يجر ترامب إلى دوامة من التصعيد العسكري رغم إرادته.

ووصف المسؤول محاولات نتنياهو لاستفزاز إيران بأنها متهورة و"مخالفة لسيادة القانون".

من جانبه، قال نمرود نوفيك، المسؤول السابق في الحكومة الإسرائيلية، إن نتنياهو معروف بتجاوزه كبار المسؤولين الذين يعارضون توجهاته.

وعلق نوفيك على التقارير المتعلقة بخطة الموساد قائلا: "إذا تأكدت صحة القصة الحالية، فإنها تشير إلى أن ما حدث لم يكن استثناء، بل نمطا متكررا. باستثناء نتنياهو، لا أعرف سابقة واحدة سعى فيها رئيس وزراء إلى تنفيذ عملية أمنية من وراء ظهر الجيش الإسرائيلي".